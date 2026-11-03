Éliminées en huitièmes de finale à Saly ce lundi par le Mexique et le Chili, les paires sénégalaises de beach-volley quittent les JOJ la tête haute. Malgré la fin du parcours, le président de la Fédération sénégalaise de volley-ball (FSVB), Amadou Sène, se dit satisfait d’un bilan jugé prometteur, tout en réclamant plus de moyens pour rivaliser avec les grandes nations.

L’aventure s’arrête au stade des huitièmes de finale pour les équipes sénégalaises de beach-volley. Ce lundi, sur la plage de Saly Portudal, les Lioncelles et les Lionceaux ont été éliminés, respectivement par le Mexique et le Chili. La paire composée d’Aminata Tine et de Nafi Segnane avait réussi son entrée en jeu en enchaînant deux victoires contre le Cap-Vert (2-0) et la République dominicaine (2-0). Lors de la troisième journée, elles ont concédé leur premier revers face à la Malaisie (2-0). Elles ont décroché la qualification au tour suivant en terminant parmi les meilleures troisièmes. Les garçons ont également réalisé le même parcours. Après un succès d’entrée devant les Palaos (2-0), Souleymane Seck Cissé Thiam et Mouhamed Sidibé ont enchaîné face à la Norvège (2-0), avant de tomber devant la Turquie (2-0).

Malgré cette élimination au second tour, le président de la Fédération sénégalaise de volley-ball (FSVB) a tiré un bilan satisfaisant des équipes sénégalaises. « En somme, je suis satisfait du parcours de nos athlètes durant ces JOJ », a déclaré Amadou Sène. « J’ai saisi cette occasion pour féliciter sincèrement les athlètes qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes, aussi bien dans l’équipe féminine que dans l’équipe masculine. Ce n’était pas évident d’atteindre ce stade de la compétition, à savoir les huitièmes de finale. Nous avons tout de même vu de jeunes athlètes qui nous promettent de belles choses. Nous pouvons véritablement compter sur eux et nous allons redoubler d’efforts. »

Le président de la FSVB a remercié les autorités étatiques pour les efforts consentis à la préparation des athlètes, même si les conditions n’étaient pas optimales. M. Sène réclame néanmoins plus de moyens pour le sport sénégalais. « Il faut reconnaître que le sport nécessite beaucoup de moyens financiers. Les équipes que nous avons affrontées disposent certes de ressources plus importantes. Mais je pense que le Sénégal poursuit son chemin, bon an, mal an, et reste sur une trajectoire positive. Nous saluons également la volonté des acteurs sportifs de réclamer davantage de moyens et un accompagnement plus conséquent. Je pense que les choses évolueront progressivement avec le temps. »

Amadou Sène a aussi remercié le public sénégalais pour son engagement auprès des représentants du Sénégal à ces JOJ. « Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier le public qui a répondu présent et qui a soutenu nos équipes de beach-volley. Je suppose que le même engouement s’est manifesté autour des autres disciplines. Je salue aussi cet élan de solidarité de l’ensemble des acteurs du sport. »

À l’endroit des athlètes toujours en lice, M. Sène souhaite « d’excellents résultats » et espère que le Sénégal ira encore loin dans la compétition.

LOUIS GEORGES DIATTA