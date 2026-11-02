Cofondateur et directeur technique de CineMetrics, Oumar Willane vient de recevoir le Spectrum Innovation Award aux Top Tech Awards 2026 de Las Vegas. Derrière cette distinction, le parcours d’un Sénégalais qui, très tôt, a compris que l’avenir des médias, des images et des entreprises se jouerait aussi dans la maîtrise de la donnée.

Il y a des parcours qui se racontent moins par une succession de titres que par une curiosité constante. Celui d’Oumar Willane est de cette nature : un goût ancien pour la technologie, l’image et les systèmes complexes, prolongé aujourd’hui par une reconnaissance dans l’un des écosystèmes technologiques les plus compétitifs des États-Unis.

À Las Vegas, Oumar Willane vient de recevoir le Spectrum Innovation Award, à l’occasion des Top Tech Awards 2026. La distinction récompense son travail à CineMetrics, une entreprise qu’il a cofondée et dont il assure la direction technique.

CineMetrics répond à un problème concret. Dans le monde des salles de cinéma, des planétariums et des grands écrans, les données circulent souvent encore par tableaux Excel, échanges de courriels et factures PDF. Entre les chiffres de fréquentation, les contrats de location, les redevances et les recettes à répartir, les erreurs ou les lenteurs pouvaient coûter cher.

Avec CineMetrics, Oumar Willane et son équipe ont voulu remettre de l’ordre dans cette mécanique. La plateforme rassemble les données essentielles, facilite les calculs, accélère les règlements et permet à chaque acteur de retrouver l’origine d’un chiffre. Derrière la technique, il y a une idée simple : rendre les relations entre exploitants, distributeurs et producteurs plus transparentes.

Mais l’histoire d’Oumar Willane ne commence pas dans les salles de cinéma américaines. Elle plonge aussi ses racines dans le Sénégal des années 2010, à un moment où le numérique n’avait pas encore transformé les médias comme il le fait aujourd’hui.

Son itinéraire porte aussi l’empreinte du Prytanée militaire de Saint-Louis, où il a fait ses études. Il appartient à une promotion particulièrement féconde, celle de Cheikhou Konan Dramé, ancien directeur général de Sonatel, et de Souleymane Niang, directeur de l’information du groupe Futurs Médias. Au-delà de l’anecdote, cette expérience a sans doute contribué à forger chez lui le goût de la rigueur, de la méthode et du dépassement de soi.

À cette époque, alors que la vidéo en ligne, les réseaux sociaux et les outils de captation aérienne n’étaient pas encore devenus familiers, il faisait partie de ceux qui exploraient déjà les possibilités offertes par les drones. Manifestations sportives, randonnées pédestres des anciens enfants de troupe, grands rassemblements politiques : il s’agissait de voir autrement, de raconter autrement, de prendre de la hauteur au sens propre comme au figuré.

Le 23 juin 2011, lors d’une journée de mobilisation qui a marqué la vie politique sénégalaise, cette technologie apparaissait déjà comme une autre manière de saisir l’événement et son ampleur. Bien avant que les drones ne deviennent des outils courants de l’audiovisuel, Oumar Willane en entrevoyait les usages possibles pour l’information et l’image.

Cet intérêt pour les technologies nouvelles s’est naturellement prolongé dans l’accompagnement de médias sénégalais. Membre fondateur d’EnQuête, il a contribué au développement de son volet multimédia, avec cette conviction que l’avenir de la presse ne se résume pas au passage du papier à l’écran.

Pour lui, le numérique doit permettre aux médias de mieux produire, mieux protéger leurs contenus, sécuriser leurs données, diversifier leurs formats et rejoindre les publics là où ils se trouvent désormais : sur les écrans, les plateformes vidéo et les réseaux. Cette contribution a également bénéficié à d’autres acteurs médiatiques sénégalais engagés dans leur transition technologique.

Son expérience est celle d’un ingénieur du cloud, de l’analytique et des architectures de données. Mais elle porte une dimension très concrète : celle de bâtir des outils fiables, simples à utiliser et capables de protéger une information devenue stratégique pour les entreprises comme pour les rédactions.

Cette logique se retrouve dans son autre aventure entrepreneuriale, American Autonomous Systems, fondée autour des technologies autonomes et des drones. L’entreprise travaille sur des appareils capables de naviguer avec une large autonomie, tout en restant sous contrôle humain. Recherche de personnes disparues, surveillance d’infrastructures, protection de sites : les applications sont nombreuses.

Oumar Willane insiste sur un point : l’intelligence artificielle ne doit pas effacer l’humain. Elle doit l’assister. Il la compare à un « copilote », capable de prendre en charge certaines tâches répétitives, d’analyser rapidement de grands volumes de données et d’aider à la décision, sans jamais dispenser de la vigilance humaine.

De Dakar à Las Vegas, son itinéraire dessine ainsi un même fil : mettre la technologie au service de besoins réels. Mieux informer, mieux protéger, mieux comprendre et, parfois, mieux voir. Le Spectrum Innovation Award ne célèbre pas seulement une réussite individuelle ; il met aussi en lumière une expertise sénégalaise qui a su trouver sa place dans l’économie mondiale de l’innovation.

AMADOU FALL