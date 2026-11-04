Publié le 4 Nov 2026 - 09:14

Affaire Astou Pierre

 

L’enquête sur la mort d’Astou Pierre a conduit les policiers jusqu’en Mauritanie. Le principal suspect y a été appréhendé dans le cadre d’une opération de coopération internationale impliquant le Bureau central national d’Interpol au Sénégal. Il a été mis à la disposition du commissariat d’arrondissement de Dieuppeul, qui avait ouvert une enquête après le décès de la victime.

Les faits remontent à juin 2026. Astou Pierre, qui résidait à Liberté 4, avait été aspergée d’acide sur son lieu de travail, à la jonction de Liberté 3 et de Liberté 4. Son ancien compagnon est soupçonné d’avoir commis l’agression. Des collègues présents sur les lieux avaient également été blessés par le produit corrosif. Grièvement brûlée, Astou Pierre a succombé à ses blessures le 1er octobre à l’hôpital Fann. L’enquête se poursuit au commissariat de Dieuppeul.

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social
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