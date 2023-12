Pour permettre aux migrants de retour d'avoir accès à un service de santé et à moindre coût, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Agence nationale de la Couverture maladie universelle (Anacmu) ont signé, hier, une convention. Cent dix-sept migrants de retour sont déjà enrôlés.

Cent dix-sept migrants de retour au Sénégal bénéficient désormais d’une couverture maladie universelle, grâce à la signature, hier, d’un accord-cadre de coopération entre l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Agence nationale de la Couverture maladie universelle (Anacmu). Le paquet de soins offerts aux migrants de retour, selon le directeur général de l'Anacmu, est parmi les plus complets et les plus disponibles dans le pays. Il couvre, renseigne le Dr Bocar Mamadou Daff, 80 % des frais pour les services essentiels dans les postes de santé, centres de santé et hôpitaux publics, incluant les soins ambulatoires, l'hospitalisation, les analyses biologiques, la radiologie, certaines chirurgies et les médicaments génériques. Pour les médicaments disponibles en pharmacie privée, la couverture atteint 50 %.

‘’Cette large couverture, voulue par l’État du Sénégal, est destinée aux travailleurs de l'économie informelle, aux populations rurales et à ceux n'étant pas éligibles au régime d'assurance du secteur formel. Elle est plus avantageuse que celle offerte aux fonctionnaires, montrant l'importance que l’État accorde aux plus vulnérables’’, poursuit le DG de l'Anacmu.

‘’Désormais, poursuit-il, grâce à ce partenariat, les migrants de retour, accompagnés par l'OIM dans leur réinsertion, auront accès à une assurance maladie de qualité. L'agence de la CMU, avec son réseau de mutuelles de santé, leur garantira pendant un an un large accès aux soins. Nos services régionaux procéderont à leur inscription dans les mutuelles de santé locales. Un carnet ou une carte leur sera remis sous un mois, permettant ainsi l'accès à toutes les structures de santé publiques du Sénégal, dans le respect de notre pyramide sanitaire’’.

Selon ses dires, ce partenariat entre l'Anacmu et l'OIM est un pas en avant important pour renforcer le système de protection sociale du pays et soutenir les migrants de retour. ‘’Votre engagement et votre soutien dans la mise en œuvre de cette initiative seront essentiels pour son succès. Nous sommes engagés à travailler ensemble de manière efficace et coordonnée pour assurer que les bénéfices de cet accord atteignent ceux qui en ont le plus besoin. Je suis confiant que notre collaboration portera ses fruits et contribuera à une meilleure intégration des migrants de retour dans notre société, en leur offrant l'accès à des soins de santé de qualité", indique le patron de L'Anacmu.

De son côté, le Dr Ousmane Diallo de l'OIM a indiqué qu'à ce jour, 117 migrants de retour sont en cours d'enrôlement et ils espèrent atteindre au moins 600 migrants de retour vulnérables et plus de 95 ménages dans les communautés où vivent ces bénéficiaires, d'ici la fin de l'année 2024.

Il a ajouté que cet accord de coopération a pour objet d’améliorer et de renforcer davantage la collaboration entre l’Anacmu et l’OIM, sur des questions d’intérêt commun. ‘’Sans préjudice de leur coopération dans d’autres domaines, dans le cadre de leur mandat respectif et sous réserve des ressources disponibles, l’OIM et l’Anacmu, en à croire le Dr Diallo conviennent de considérer plusieurs domaines de coopération mutuelle’’, dit-il.

Il cite : l'accès à une couverture maladie pour les migrants de retour afin de leur faciliter l'accès et la continuité des soins de qualité à moindre coût, contribuant à la durabilité de leur réintégration sociale ; la participation des services régionaux de l'Anacmu aux sessions d'écoute et de parole organisées par l'OIM en faveur des migrants de retour, afin de permettre aux migrants de maitriser tout le processus d'enrôlement et de prise en charge ainsi que d'autres bénéfices liés à l'enrôlement à la CMU ; la consultation entre l'Anacmu et l'OIM sur des stratégies et des plans d'aide nationaux relevant des domaines de compétence de l'OIM, entre autres.

"L'OIM salue et soutient l'engagement du gouvernement sénégalais en faveur de la couverture sanitaire universelle. Il convient de noter que la prise en compte de la santé des migrants et le renforcement des résultats sanitaires nécessitent une coopération nationale et internationale pour faire progresser la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et de la couverture sanitaire universelle, pour promouvoir la santé des migrants et leur permettre de contribuer au développement socioéconomique de leur communauté d'origine et de leur communauté d'accueil’’, a confié le Dr Diallo. Selon qui, il est également important de promouvoir la santé des migrants et des populations mobiles tout au long du processus de migration, dans les communautés d'origine, de transit, de destination et de retour, tout en renforçant les systèmes de santé et les politiques et pratiques migratoires.

La structure qu’il dirige, a-t-il ajouté, se réjouit de la coopération avec l’Anacmu et de la mise en place un mécanisme de coordination et de suivi de l'enrôlement des migrants dans les différentes mutuelles de santé de la région de Dakar, et qui va davantage s’élargir à d’autres régions.

CHEIKH THIAM