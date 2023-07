Dans le cadre de la convention entre l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ) et l’Agence de la couverture maladie universelle (CMU), 1 600 jeunes vont être enrôlés chaque année.

Depuis presque un an, les services de l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ) et de l’Agence de la couverture maladie universelle (CMU) échangent régulièrement pour identifier des axes de collaboration et structurer un partenariat mutuellement bénéfique. Hier, une convention de partenariat a été signée entre les deux entités. Ce processus témoigne, selon le directeur général de la CMU, de la confiance aux services fournis par l’Agence de la CMU.

Le docteur Bocar Mamadou Daff de rassurer que toutes les dispositions seront prises pour assurer une couverture médicale aux 1 600 personnes à enrôler chaque année dans la CMU, à travers les mutuelles de santé départementales et qui sont composées de personnels prestataires de l’ANPEJ, de jeunes entrepreneurs bénéficiant de l’appui technique et/ou financier de l’ANPEJ, de jeunes détenteurs de la carte de demandeur d’emploi de l’ANPEJ et de migrants de retour au Sénégal.

Tous ces services, que ce soit au niveau central ou des 14 régions, seront mobilisés pour apporter la contribution nécessaire à la réussite de la mission confiée à l’agence dans le cadre de ce partenariat, dit-il. "De plus, le choix que vous avez porté sur l’agence de la CMU vient à son heure. En effet, selon les nouvelles orientations gouvernementales, l’agence est en train de bénéficier d’une évolution institutionnelle avec une accentuation de son rôle de caisse nationale d’assurance maladie. Désormais, l’agence va assurer le rôle d’assureur principal qui travaillera avec des organismes de gestion délégués, notamment des mutuelles de santé professionnalisées et pourra ainsi garantir notamment la qualité des services de prestation fournis. Et encore une fois, pour y arriver, l’agence ne va lésiner sur aucun moyen’’, promet-il.

Par ailleurs, souligne le Dr Daff, ce partenariat s’inscrit dans la recherche très opportune de synergie qui est attendue des gestionnaires de programmes publics. ‘’Il faut rappeler que la multisectorialité, l’articulation des politiques publiques et la mise en cohérence des interventions de l’État sont des instructions de la plus haute autorité de ce pays. Les programmes étatiques doivent se compléter et surtout se renforcer, les uns des autres", a rappelé le DG de la CMU.

Selon lui, cette collaboration s’inscrit en droite ligne avec la nouvelle politique de promotion des adhésions systématiques à la CMU et que, par conséquent, elle sera aussi prise en considération dans toutes les démarches liées à la mise en œuvre de cette nouvelle démarche de l’agence de la CMU.

