Trente mesures destinées à garantir une bonne rentrée scolaire et une bonne rentrée académique ont été prises, à l’issue d’une réunion interministérielle présidée ce jeudi par le Premier ministre Ousmane Sonko. ‘’Le ministre de l’Éducation nationale (Men), en rapport avec les ministres chargés de l’Intérieur, de l’Assainissement, de l’Environnement, des Collectivités territoriales et des Forces armées, prendra les dispositions nécessaires pour une remise à l’état des structures éducatives affectées par l’hivernage (…)’’, a informé le ministre, secrétaire général du gouvernement, Ahmadou Al Aminou Lo. Il a aussi annoncé ‘’l’instauration d’une journée mensuelle de mobilisation citoyenne pour la propreté de tous les établissements et écoles du Sénégal’’.

Il a également fait état de dispositions ‘’nécessaires’’ pour l’accès des structures d’éducation à l’eau et à l’électricité. Ahmadou Al Aminou Lo a souligné que le Premier ministre a insisté sur la nécessité de ‘’diligenter le branchement à l’électricité des centres de formation professionnelle (CFP) de Koki, Ndindi, Touba, Mboumba, Taif et Thiempeng avant la rentrée’’. Il annonce que le ministère de l’Éducation nationale procédera à la structuration d’un programme ‘’innovant’’ pour accélérer le remplacement intégral des abris provisoires, à travers un partenariat public-privé. ‘’Le ministre de la Formation professionnelle, en relation avec les ministres chargés de l'Économie, des Finances, des Collectivités territoriales, est instruit de soumettre, au plus tard à fin mars 2025, un plan d’action pour accélérer le programme de construction de centres de formation professionnelle (…)’’, a-t-il poursuivi.

...Selon lui, ‘’une attention particulière devra être accordée au modèle économique desdits centres’’. Il informe que le Premier ministre a instruit le ministre de l’Éducation nationale de soumettre, au plus tard fin mars 2025, un plan d’action pour la mise en œuvre d’un ‘’programme d’urgence’’ de mise à niveau des infrastructures scolaires. S’agissant de la mise à disposition de tables-bancs aux écoles, dans le cadre du Projet de mobilier national, il signale qu’il a été demandé aux ministres concernés de procéder, en relation avec le ministère des Finances et du Budget, à une ‘’dotation suffisante’’, au titre du budget 2025. L’objectif est de permettre la réhabilitation de 100 000 tables-bancs et l’acquisition de 70 275 tables-bancs neufs.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive présidentielle relative au port obligatoire de l’uniforme scolaire à la rentrée 2024-2025, il a été demandé de ‘’veiller à la disponibilité des uniformes dans les délais requis’’. Dans le but d’assurer les conditions d’une éducation ‘’inclusive’’, garantissant le libre accès de tous les enfants à l’école, sans distinction aucune, notamment concernant le port vestimentaire, ‘’le ministre de l’Éducation nationale devra soumettre, au plus tard le 27 septembre 2024, un arrêté invitant les établissements scolaires à conformer leurs règlements intérieurs aux dispositions de la Constitution’’, a indiqué le secrétaire général du gouvernement.