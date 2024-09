Alors qu’on n’a pas fini d’épiloguer sur l’affaire du don de la voiture qui a emporté le Dr Cheikh Dieng à la tête de l’Office national de l’assainissement du Sénégal, voilà une autre affaire de don de six voitures au DG de la RTS, Pape Allé Niang, qui suscite grand bruit au sein de la télévision nationale.

C’est une nouvelle affaire qui suscite grand bruit dans les couloirs et autres bureaux douillets de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS). Depuis quelques jours, des rumeurs enflent et font état de véhicules de la chaine publique nationale que le directeur général Pape Allé Niang aurait mutés à son nom et mis certains à la disposition de son entreprise privée de presse Dakar Matin.

Selon des sources qui se sont confiées à ‘’EnQuête’’, ces véhicules étaient au nombre de six : des vans de marque Hyundai qui étaient déjà réceptionnés et bien brandés aux noms et couleurs de la RTS. C’est donc à la surprise générale que certains travailleurs ont découvert que les voitures étaient en réalité au nom de leur directeur général et non de la boîte.

‘’Toutes les six voitures sont au nom de Pape Alé Niang et cela nous a paru vraiment bizarre’’, dénoncent nos interlocuteurs.

Sur la provenance desdites voitures, plusieurs versions ont été servies. Dans un premier temps, soutiennent nos sources, quand les voitures venaient d’arriver, certains avaient prétendu que c’est le Premier ministre Ousmane Sonko qui les aurait offertes à la télévision nationale. Par la suite, il a été avancé que ce serait plutôt un ami de Pape Alé Niang qui aurait mis les voitures à la disposition de la RTS.

Les agents ont donc failli tomber des nues quand ils ont découvert qu’il n’en était rien et que les voitures n’appartiennent ni à la RTS ni à une tierce personne ; qu’elles sont la propriété du directeur général.

Pape Alé Niang : ‘’Ces véhicules m’ont été offerts et je les ai offerts à mon tour à la RTS.’’

Contacté par ‘’EnQuête’’, Pape Alé Niang a rejeté en bloc les accusations. A l’en croire, contrairement aux allégations, c’est plutôt lui qui a offert les voitures en question à la Radiodiffusion télévision sénégalaise. Il affirme avec force : ‘’C’est le contraire qui s’est passé. C’est moi qui ai offert des véhicules qui m’appartiennent à la RTS. Ces véhicules m’ont été offerts par des amis. Ces derniers les avaient mis à mon nom, mais j’ai décidé de les offrir à la RTS. En attendant que les mutations soient faites, j’ai mis les véhicules à la disposition de l’entreprise. Voilà ce qui s’est passé.’’

Interpellé sur le nombre de véhicules mis à la disposition de la télévision nationale, il a expliqué que sur les six voitures qui lui ont été offertes, il a offert les quatre à la chaine publique. ‘’J’ai offert les quatre minibus à la RTS. Je vais vous donner le numéro du directeur administratif et financier qui est le patron du parc automobile’’, rétorque le directeur général, non sans préciser qu’il avait trouvé sur place un parc automobile presque dégarni.

Les précisions de Guillé Niang Touré

Des informations confirmées par le directeur administratif et financier Guillé Niang Touré. Selon ce dernier, quand Pape Alé est arrivé, il avait trouvé sur place de ‘’sérieux problèmes de mobilité, parce qu’il y avait un marché de véhicules qui devait être exécuté lors de la campagne présidentielle’’. Malheureusement, insiste-t-il, ledit marché n’a finalement pas été exécuté. ‘’Nous avons été obligés de louer des véhicules pour gérer la campagne lors de la Présidentielle. Quand il (Pape Alé) s’est rendu compte de cette situation, il a dit qu’il va trouver des partenaires qui vont lui donner des véhicules…’’, explique le responsable du parc automobile.

Seulement, en lieu et place de don de voitures à la RTS, c’est plutôt Pape Alé qui a été bénéficiaire de ce don. Guillé Niang Touré : ‘’Quand il (Pape Alé) s’est rendu compte du problème de mobilité, il a dit qu’il va trouver des partenaires qui vont lui donner des véhicules. Mais ces véhicules-là ce sont ses véhicules personnels, des véhicules qui sont immatriculés à son nom. Quand les véhicules sont venus, nous avons fait une convention de mise à disposition entre la RTS et le directeur général qui en est le propriétaire’’.

Pour conclure, le Daf a tenu à souligner et à répéter : ‘’Ce ne sont donc pas des véhicules de la RTS qui ont été mutés au nom de Pape Alé, mais c’est des véhicules de Pape Alé qu’il a mis à la disposition de la RTS, dans le cadre d’une convention de mise à disposition. Et il l’a fait gratuitement.’’

La jurisprudence Cheikh Dieng

Il convient de noter que ce n’est pas la première fois qu’une affaire de voitures éclate sous l’ère du nouveau régime. L’on se rappelle également du dossier de l’Office national de l’assainissement du Sénégal où tout est parti d’une affaire de don de véhicule à un nouveau directeur général, en l’occurrence Cheikh Dieng. Informée, la tutelle l’avait sommé de restituer la voiture.

Dans une lettre incendiaire adressée à celui qui était encore DG de l’Onas, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement rappelait les principes élémentaires de gestion. ‘’Il m’est revenu qu’une entreprise exécutant présentement des travaux pour le compte de l’Office national de l’assainissement aurait acquis et mis à votre disposition un véhicule immatriculé à votre nom, suivant des conditions non conformes à la vision des plus hautes autorités en matière de gestion publique’’, mettait-il en garde, non sans préciser ‘’que la non-affectation d’un véhicule au directeur général ne justifie pas le recours à cette pratique illégale, car, au regard des dispositions du décret n°2021-05 du 6 janvier 2021 allouant une indemnité forfaitaire globale à certains personnels de l’État et de ses démembrements, l’Office national de l’assainissement (Onas) n’est pas tenu de mettre à votre disposition un moyen de déplacement’’.

Il en a résulté un vrai malaise au niveau des services du ministère de l’Hydraulique et un bras de fer qui a fini par amener le président de la République à limoger le premier directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal après environ trois mois à la tête de cette structure.

Alors qu’on n’a pas fini de faire toute la lumière sur cette affaire et d’autres qui lui sont connexes, voilà donc une autre affaire de don de véhicules qui éclate.