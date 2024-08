Coopération Sénégal- Italie

Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, et l’Ambassadrice d’Italie au Sénégal, Caterina Bertolini, ont signé un accord pour un Programme d’appui aux acteurs de l’économie sociale et solidaire (Progress) ». Il est financé par l'Italie à hauteur de 2,5 milliards de FCFA (soit 4 millions d'euros), et vise à soutenir les initiatives locales pour une croissance économique inclusive et durable au Sénégal. Progress s’attaque à des enjeux clés du développement économique sénégalais, notamment l’inclusion socio-économique des jeunes, la promotion d’une croissance équitable, et l’inclusion financière, y compris en milieu rural.

En soutenant les acteurs de l’économie sociale et solidaire, ce programme aspire à créer des opportunités économiques dans tous les secteurs d’activités et à renforcer la territorialisation des efforts de développement. Cet accord s’inscrit dans la continuité d’un partenariat solide et fructueux entre l’Italie et le Sénégal, particulièrement dans les domaines de la microfinance et de l’économie sociale. Les deux pays, unis par des relations de respect institutionnel mutuel, valorisent leurs meilleures compétences pour répondre aux besoins de développement.

...Lors de la cérémonie de signature, l'Ambassadrice Caterina Bertolini a exprimé son enthousiasme quant à l'avenir de ce partenariat : « Je suis très heureuse de formaliser cet accord dans un domaine aussi crucial que l'économie sociale et solidaire, un véritable levier pour une croissance économique inclusive. Cette initiative est essentielle pour construire des sociétés fondées sur le bien-être économique, la cohésion sociale, la protection de l’environnement et la paix’’, rapporte-t-on dans un communiqué de l’agence italienne de coopération.

L'Italie attache une importance particulière à la promotion d’emplois décents et à l’appui aux acteurs de l’économie sociale et solidaire. Les coopératives, les entreprises sociales et les autres acteurs endogènes sont au centre de ce programme. Ils jouent un rôle clé dans la création d'emplois, en particulier pour les jeunes, et dans la promotion d’une économie plus stable et inclusive. Ce partenariat italo-sénégalais ambitionne ainsi de relever le défi crucial de la création d’emplois pour les jeunes, un enjeu mondial auquel le Sénégal doit répondre pour consolider une économie plus formelle et pourvoyeuse d’opportunités pérennes.