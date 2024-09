Au deuxième trimestre 2024, les prix à la consommation baissent de 0,1 % par rapport au trimestre précédent. Ce repli, selon une note de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), est dû à celui des prix des biens et services de ‘’communication’’ (-1,3 %), de ‘’santé’’ (-0,8 %), de ‘’logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles’’ (-0,3 %) et des ‘’produits alimentaires et boissons non alcoolisées’’ (-0,2 %). En revanche, la hausse des prix des ‘’meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer’’ (+0,9 %), des services de ‘’transport’’ (+0,9 %) et des ‘’restaurants et hôtels’’ (+0,7 %) a limité cette baisse.

Par contre, en comparaison du deuxième trimestre de 2023, les prix à la consommation s’accroissent de 1,9 %, en relation avec la hausse des prix de toutes les fonctions de consommation, excepté celle du ‘’logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles’’. Il s’agit notamment, selon la même source, de ceux des services de ‘’restaurants et hôtels’’ (+3,0 %), des ‘’biens et services divers’’ (+2,9 %), de ‘’loisirs et culture’’ (+2,5 %) et des ‘’produits alimentaires et boissons non alcoolisées’’ (+2,3 %).