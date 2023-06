Dans le cadre du programme de son soutien aux institutions financières locales, PROMISE a signé une convention d’un montant d’un milliard F CFA avec Taysir Finances SA.

Une convention de financement d'un montant d’un milliard FCFA entre le Programme de la promotion de la microfinance islamique au Sénégal (PROMISE) et Taysir Finances SA a été signé, jeudi. Selon la directrice générale de PROMISE, ‘’Taysir Finances’’ SA est la première institution financière sénégalaise à avoir reçu un agrément pour la microfinance islamique dans l'espace UEMOA. Cette convention, d’après Néné Fatoumata Tall, est une étape majeure pour le programme dans le cadre de son soutien aux institutions financières locales et il permet, à n’en point douter, de renforcer sa mission de promotion d’une microfinance accessible et durable pour chacun.

Le financement du PROMISE à Taysir Finances SA s'inscrit, d’après elle, dans le cadre de la ligne moudharaba, qui est une formule de financement basée sur les principes de partage des bénéfices et des pertes. Cette formule renforce la rigueur et l'équité, valeurs essentielles de la microfinance islamique.

La signature de cette convention est donc, selon elle, une preuve tangible de l'engagement du PROMISE dans la promotion de la microfinance islamique au Sénégal. Au-delà du financement, elle témoigne de l'importance qu’elle accorde à l'accompagnement technique du Système financier décentralisé (SFD), en termes de formation et d'encadrement. ‘’Assurément, cette signature est l’illustration la plus parfaite de la confiance mutuelle entre PROMISE et Taysir Finances SA.

Car, cette marque de confiance est un facteur crucial pour le développement et même le rayonnement de la microfinance islamique qui, naturellement, repose sur une vision à long terme. L’esprit et la lettre de ce protocole d’accord s’inscrivent en droite ligne de la politique publique du Président de la République, d’asseoir un véritable écosystème de l’économie solidaire, gage d’un développement durable. Nous sommes persuadés que la microfinance islamique contribuera de manière significative au développement économique et social du pays’’, a soutenu la Dg. Qui a remercié son partenaire financier, la Banque Islamique de Développement (BID), pour son soutien sans faille.

Ce partenariat permet au PROMISE de décrocher un financement de 5,7 milliards de FCFA pour quatre institutions financières dont PAMECAS et MECZY. Ce qui fait dire à Néné Fatoumata Tall : ‘’Ce succès est le fruit de notre engagement mutuel dans la promotion d'une microfinance responsable et accessible. L'avenir de la microfinance islamique au Sénégal est prometteur. Nous sommes convaincus que cette forme de financement a un rôle à jouer dans le développement économique et social de notre pays’’.

CHEIKH THIAM