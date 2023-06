Elle fait partie des 19 joueuses convoquées par le sélectionneur national pour la préparation de l’Afrobasket féminin 2023, à Kigali. Yacine Diop a saisi l’occasion pour faire des précisions sur sa situation actuelle et exposer ses ambitions avec les Lionnes.

La liste de présélection publiée par Moustapha Gaye a suscité beaucoup de débats, surtout la convocation de Yacine Diop, sans club. Après les explications du sélectionneur national, c’est au tour de la joueuse de 27 ans de se prononcer sur le sujet. L’ailière des Lionnes a tenu d’abord à préciser que contrairement à ce qui est avancé sur la durée de sa pause, c’est une saison au lieu de deux.

‘’Je vois sur les réseaux sociaux que je suis restée deux ans sans jouer. Non, ce n’est pas deux années, mais une année seulement. J’ai fait une pause, parce que je voulais régler des choses. Il me fallait une pause d’un an pour les régler et revenir sur le parquet. J’ai bien aimé cette pause, parce qu’elle a permis à mon corps de se reposer. Là, je me sens très fraiche et prête à rejouer’’, a-t-elle expliqué hier à la fin de la séance d’entrainement.

Même si elle a observé une année sabbatique, Yacine a indiqué n’avoir jamais arrêté les entrainements individuels. Elle a assuré ‘’se sentir bien’’ et que sa réintégration dans la Tanière se passe bien. ‘’Le début du stage se passe bien. Il y a de l’intensité dans le travail physique et du jeu. D’ici la semaine prochaine, on commencera à jouer entre nous. Pour le moment, on travaille plus sur le physique et les tirs’’.

D’ailleurs, elle n’a aucun doute sur son apport dans l’équipe. ‘’Tout le monde sait ce que je peux apporter à l’équipe sur le plan défensif comme offensif’’.

À propos de l’Afrobasket-2023, Yacine Diop espère faire oublier au public sénégalais l’échec de Yaoundé-2021. Pour cela, a-t-elle dit, l’équipe fera ‘’tout pour gagner’’ le titre, même si les dirigeants parlent de podium. ‘’Pour retrouver notre place habituelle, il faut y croire. Il faut renouer avec la culture de la gagne, comme on le faisait, quand on enchainait les éditions avec le titre de champion. Il faut garder cette mentalité. On joue en équipe et on donne tout’’.

Ainsi, l’ailière compte bien faire partie des 12 qui vont défendre les couleurs du Sénégal à Kigali. Bien qu’elle puisse compter sur la confiance du coach, Yacine sait qu’elle doit gagner sa place. ‘’C’est le coach qui fera ses choix. Donc, je reste concentrée. Le coach m’a fait confiance et m’a convoquée. C’est à moi de prouver que j’ai mon talent. Physiquement, je suis prête à rejouer un Afrobasket. Si je ne fais pas partie du 12, bien sûr cela me fera mal. Comme je l’ai dit, j’ai laissé des activités pour venir ici et m’entrainer dur. J’espère donc en faire partie’’.

Elle a ajouté que le fait d’avoir été retenue par l’entraineur bien qu’elle n’ait pas de club est ‘’une source de motivation’’ supplémentaire. ‘’Le coach a dit qu’il a confiance en moi, c’est important et c’est une motivation. Je ferai tout pour ne pas le décevoir’’.