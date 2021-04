La rencontre initiée par le Cadre unitaire de l’islam du Sénégal (Cudis) et présidée par le ministre de l’Intérieure Antoine Félix Diome, a ramené l’accalmie au sein de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc). Il a été décidé de la mise sur pied d’une commission provisoire chargée de scruter le ciel.

Après plus de deux mois de polémiques au sein de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc), les principaux concernés ont trouvé un terrain d’entente, quelques jours avant le début du mois de ramadan. Hier, à l’initiative du Cadre unitaire de l’islam du Sénégal (Cudis), une rencontre dont l’objectif était de trouver un consensus fort en vue des prochaines échéances relatives l’observation du croissant lunaire, a été organisée au ministère de l’Intérieur.

Il ressort de cette réunion, qui a duré plusieurs heures, qu’une commission provisoire sera mise en place. Elle sera co-pilotée par trois personnes que sont Serigne Ahmed Cissé Ndiéguène, Dr Bouchra Dièye et imam Oumar Diène. Chaque camp aura deux adjoints provenant des familles religieuses, précise le président de Cudis, Cheikh Ahmet Tidiane Sy Al Amine.

Ainsi, la hache de guerre est enterrée. Du moins durant le mandat de ce comité provisoire (trois mois). ‘’Nous rendons grâce à Dieu qui nous a assistés dans cette démarche. Nous nous sommes entendus pour mettre sur pied ce collège qui va diriger les opérations pour scruter le ciel et chercher le croissant lunaire’’, s’est réjoui Oumar Ngala Diène. ‘’Nous sommes des frères. Et comme nous sommes à quelques jours du début du ramadan, nous nous sommes entendus pour gérer cette commission telle que définie par les textes de cette réunion. En ce qui nous concerne, nous allons nous accommoder et nous engager à commencer ce périple’’, a-t-il rassuré.

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, qui a présidé la rencontre, se dit également satisfait de cet accord. ‘’La rencontre d’aujourd’hui augure des lendemains meilleures, parce que ce que tout le monde attend des différentes familles religieuses, c’est ce consensus fort qui a débouché sur la mise en place d’un comité provisoire qui aura en charge de scruter le croissant lunaire, en attendant la mise en place définitive d’une structure dont l’objectif sera de pérenniser les grands acquis qu’on a notés aujourd’hui’’, dit-il.

Pour rappel, c’est suite au décès d’Ahmed Iyane Thiam, le 29 janvier dernier, qu’est née cette bataille autour de sa succession. D’ailleurs, la tension commençait à prendre de l'ampleur. L’un des prétendants de la Conacoc, Oumar Diène, qui accuse le chauffeur de l’imam de la Grande mosquée de Dakar de l’avoir agressé, avait auparavant refusé de prendre part à cette rencontre. ‘’Je porte à votre connaissance que nous sommes déjà investi et installé de cette commission d’observation du croissant lunaire depuis et que nous déroulons le programme avec succès et maîtrise à ce jour, sans équivoque…’’, disait-il, dénonçant un hold-up, tout en dénigrant le Cudis. ‘’Nous avons déjà rencontré et traité ce sujet, de ses tenants et de ses aboutissants au bureau du représentant des imams. Nous n’avons aucune lettre officielle d’accréditation vous autorisant à tenir ses assises. Votre mouvement ne peut piloter cette rencontre, ayant antérieurement proposé la dissolution de la Conacoc et d’y installer votre président du temps du ministre Aly Ngouille Ndiaye’’, avait-il poursuivi.

Antoine Félix Diome a ainsi réussi une belle prouesse.

BABACAR SY SEYE