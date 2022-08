Les prolongations de la dernière élection législative se poursuivent. Cette fois-ci, c'est la coordination départementale de Kanel qui s'y met. En magnifiant notamment le bon déroulement du scrutin, elle n'a pas aussi manqué d'apporter la réplique à la frange de l'opposition l'accusant de fraude électorale.

Apparemment cette accusation de "bourrage d'urnes" passe mal du côté de la mouvance présidentielle. En effet, après Farba Ngom, maire d'Agnam (département de Podor), c'est au tour des Apéristes du département de Kanel, sous la houlette du ministère de l'Education nationale, d'apporter un démenti vis-à-vis aux sorties de Yewwi Askan Wi qui a, à leurs yeux, "jeté le discrédit" sur cette partie du pays, en les accusant de bourrage d'urnes, lors d scrutin du 31 juillet dernier.

"Nous pouvions nous abstenir de répondre à cette forfaiture de l'opposition. Juste qu'il est préférable parfois d'éclairer la lanterne de l'opinion nationale et internationale, surtout qui était venue superviser ces échéances", précise Mamadou Tall, coordonnateur de l'APR dans le département de Kanel.

Le ministre de l'Education nationale de prêcher pour la préservation de l'unité nationale. "Nous sommes tous Sénégalais. A mon avis, certains propos sont à éviter. J'invite l'opposition à plus de responsabilité et ainsi grandement participer à la consolidation de notre socle social magnifié un peu partout à travers le monde. En outre, à travers ce scrutin, c'est notre démocratie qui en sort une nouvelle fois grandie. Cette dernière prouve encore une fois qu'elle est un modèle achevé dont d'aucuns devraient s'inspirer".

Quelques chiffres à l'appui, le responsable de l'APR a battu en brèche la position tenue par Déthié Fall, notamment. "Si l'on compare avec les précédentes échéances, notre plébiscite a considérablement baissé. En 2019, par exemple où nous avions un score presque à la soviétique, avec plus de 90% des voix en faveur de Benno Bokk Yaakaar. Lors de ces élections législatives, c'est à peine qu'on dépasse les 80%. Donc, parler de bourrage d'urnes, c'est un manque de respect notoire envers tout le département de Kanel", déplore M. Talla. Qui a, par ailleurs, salué la bonne tenue du scrutin, avec la "partition décisive du ministre de l'Intérieur ainsi que celle de toute l'administration".

Avec une approche comparative, Amady Dieng, lui aussi cadre à Kanel, a essayé de dénoncer ce qu'il qualifie de "fallacieux et saugrenu". "Pourtant ailleurs dans le pays, l'opposition a eu des chiffres presque similaires aux nôtres, mais en de vrais démocrates, nous avons accepté ces différents revers, car, nul ne peut se targuer régner en maître partout dans le pays et c'est même là, tout le sens de la démocratie", déclare Amady Dieng, directeur général de l'Agence de Construction de Bâtiments et Édifices Publics (ACBEP). Selon ce responsable de Benno, le "vote affectif" serait aussi en mesure d'expliquer cet écart "abyssal" remarqué entre le pouvoir et l'opposition dans cette partie du pays lors du vote.

Dans l'entendement de M. Dieng, pour finir, rien ne vaut un petit rappel, une note d'histoire. "Autre chose, pas des moins importantes, le Fouta est par essence une terre démocratique. La Révolution Torodo de 1776, menée à l'époque par Thierno Souleymane Baal, vient aujourd'hui servir d'exemple irréfutable de la culture de la démocratie qui a toujours prévalu à Podor, dans le Ferlo ou encore à Kanel", a-t-il conclu.