Dans le but de trouver des solutions aux problèmes rencontrés par le secteur de la pêche, notamment artisanale, les autorités se sont concertées avec les acteurs de la pêche artisanale.

Les acteurs de la pêche artisanale se sont réunis avec le département chargé de la pêche pour trouver des solutions à certaines questions, notamment concernant la réglementation des activités du secteur. Trois thématiques ont été abordées durant ces concertations. Le premier point porte sur la réglementation. Les discussions ont tourné autour de la règle interdisant la vente et l'utilisation du filet monofilament, une règle souvent bravée. Cela a créé des conflits au sein des acteurs. L’heure est donc à la recherche de solutions. Les pêcheurs en ont proposé trois.

La première solution est d'appliquer la réglementation dans toute sa rigueur. Cela signifie que dorénavant, toute pirogue utilisant ce type de filet peut être arraisonnée. La deuxième proposition des acteurs de la pêche est de supprimer l'article 66 du code qui interdit le filet monofilament. À ce sujet, la ministre des Infrastructures maritimes et portuaires (MPIMP), Dr Fatou Diouf, a exprimé son désaccord, expliquant que si, chaque fois qu'un article dérange quelqu'un, il faut le supprimer, on risque de devoir abolir carrément le Code de la pêche. La troisième solution proposée par les acteurs, qui semble plus équilibrée, est d'appliquer la loi progressivement tout en mettant en place des mesures d'accompagnement. Dans ce cas, il faut prévoir un programme de substitution pour ces filets. "Nous allons discuter avec les acteurs pour nous accorder sur un type de filet spécifique qui suscitera leur adhésion, avant de penser au programme de remplacement", a soutenu Fatou Diouf, qui a présidé la cérémonie de clôture.

La ministre d’ajouter : "Nous pensons que c'est un secteur où la loi est souvent fragilisée. Il est donc nécessaire de travailler avec les acteurs pour les sensibiliser à l'importance de respecter la réglementation."

Par ailleurs, les pêcheurs demandent que la zone de deux mille marins soit réservée à la pêche artisanale, tandis que certains estiment que les pirogues ne peuvent pas atteindre certaines zones. "Il ne faut pas contraindre les acteurs de la pêche artisanale. Ils ont besoin d’une certaine liberté", a affirmé la ministre, tout en estimant qu'il est nécessaire de moderniser les embarcations de la pêche artisanale. Elle rappelle que le programme du président, présenté pendant la campagne, répondait déjà à l’essentiel des attentes, notamment avec l’extension de la zone de pêche artisanale.

Le deuxième aspect concerne la gestion des infrastructures. "Nous avons constaté qu'au niveau du secteur, il existe de nombreuses infrastructures. Nous avons des quais et des marchés, mais ces infrastructures sont dans un état déplorable", a déploré Fatou Diouf. L’État a désormais de nouveaux objectifs à cet égard et compte les gérer dans le cadre d'un partenariat public-privé.

Le gouvernement vise une pêche semi-industrielle. Parmi les actions à mener pour la modernisation de la pêche, il est prévu de géolocaliser toutes les pirogues qui partent en mer. "Nous croyons que la pêche artisanale peut dépasser son niveau actuel. Nous voulons moderniser les quais de pêche et fournir des outils de dernière génération aux pêcheurs, leur permettant d’accéder librement à des zones plus éloignées. Personne ne doit se perdre en mer. De plus, la géolocalisation permettra de savoir qui part en mer pour la pêche ou pour d'autres activités", a déclaré la ministre.

Le troisième aspect est relatif aux subventions, en particulier celles pour les moteurs. Ces subventions, selon l’actuelle ministre, ne sont pas soutenues par un programme clair. "Dans des situations comme celle-ci, il est crucial de marquer une pause, d'évaluer et de déterminer la pertinence des subventions. Faut-il continuer ? Faut-il s'arrêter ? Ou bien, faut-il viser des objectifs plus intéressants pour le secteur ? Effectivement, nous nous sommes accordés sur ces questions", a expliqué Fatou Diouf. "Une subvention doit avoir une durée de vie, doit être quantifiée et budgétisée. Par rapport à tout cela, je pense que nous allons nous entendre", a-t-elle ajouté.

Pour rappel, cette rencontre a été décidée suite aux instructions du président Diomaye Faye, formulées lors du Conseil des ministres du 5 mars dernier. Il avait demandé au Premier ministre, en collaboration avec la ministre chargée de la Pêche, d'organiser des concertations larges pour connaître les préoccupations des acteurs de la pêche artisanale et du secteur en général, afin d'y apporter des solutions. Ces concertations nationales ont été précédées par des concertations au niveau local, départemental et régional, avec l'appui des services régionaux de pêche et de surveillance, ainsi que des autorités déconcentrées telles que les gouverneurs et les préfets, selon la ministre Fatou Diouf.

BABACAR SY SEYE