Le bureau du Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (Cored) rencontrait, hier, la présidente de la Commission de protection des données personnelles (CDP) Awa Ndiaye. Cette dernière, selon une note reçue à ‘’EnQuête’’, ‘’a fait part de la volonté de la CDP de faire du Cored un partenaire dynamique dans le cadre de la protection des données personnelles dans les médias. Selon elle, beaucoup de plaintes et de signalements adressés à la CDP concernent la divulgation des données personnelles dans les médias.

A ce propos, le chef de la Division plaintes et signalements de la CDP a indiqué que de 2014 à 2021, 21 saisines concernaient les médias. Si certains organes réagissent aux interpellations de la CDP, d’autres ne le font pas’’, indique-t-elle. Ainsi, il serait bien, selon elle, de sensibiliser les médias sur la question des données personnelles afin qu’ils l’intègrent dans leur pratique quotidienne.

...‘’Au terme d’échanges riches sur plusieurs sujets connexes, la CDP et le Cored ont convenu de travailler dans le cadre d’un protocole d’accord dont les contours seront finalisés dans les prochains jours. Il a été également retenu la possibilité d’avoir dans chaque organe de presse un point focal pour promouvoir l’éthique, la déontologie et la protection des données personnelles, l’élaboration d’un guide sur la protection des données personnelles à l’intention des journalistes et techniciens des médias’’, annonce-t-on.

Aussi, ‘’il a été retenu le principe d’une formation sur les données personnelles à l’intention des membres du Tribunal des pairs du Cored, de rencontres d’échanges avec les organes de presse sur la protection des données personnelles, l’éthique et la déontologie. Une formation sur ces problématiques au sein des entreprises de presse est à l’étude’’. Mieux, ‘’la CDP transmettra dorénavant au Cored tous les signalements et plaintes concernant les médias qui lui ont été adressés. Les deux structures ont convenu de mettre en place un partenariat pour intervenir plus efficacement dans le secteur des médias’’.