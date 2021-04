La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (Cosydep) s’inquiète de l’issue de l’année scolaire en cours. ‘’Au regard des consultations internes et en lien avec l’impératif d’un déroulement et d’un dénouement corrects de cette année scolaire particulière, la Cosydep formule quelques recommandations’’, dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’.

Ainsi, elle recommande ‘’la revalorisation de l’offre publique d’éducation par l’amélioration de son environnement et la motivation de ses acteurs ; une planification rigoureuse et partagée de la résorption des déficits récurrents en enseignants, équipements, mobiliers, supports pédagogiques, quantum horaire, etc., un traitement diligent des alertes et des préoccupations exprimées par les organisations civiles (syndicats, APE, ONG) en évitant toute stratégie de pourrissement, une mise en œuvre effective des accords gouvernement-syndicats, par un monitoring systématique et régulier ; un renforcement de la résilience du réseau scolaire face à tout choc exogène (blocs sanitaires, approvisionnement en eau, sécurisation des établissements, respect des mesures barrières…)’’.

La Cosydep a, par ailleurs, un avis sur les demandes d’emploi et d’insertion des jeunes. Ainsi, elle souhaite que soit accélérée ‘’l’application des décisions du Conseil présidentiel du 5 août 2015, sur les recommandations des Assises nationales de l’éducation et de la formation, voie consensuelle pour améliorer l’efficacité interne et externe du système’’. Elle attend également que soit ‘’renforcée l’approche systémique concertée pour des réponses efficaces face aux difficultés de qualification et d’insertion des jeunes’’, que les initiatives sur la qualification et l’insertion des jeunes soit exploitées.

‘’Cette problématique complexe est fortement liée aux contre-performances de l’économie, à l’inadéquation du système de production des qualifications par rapport aux besoins du marché, au manque d’informations fiables sur le marché du travail, à la méconnaissance des institutions de promotion de l’emploi des jeunes, à la faible capacité de création d’emplois du secteur privé, etc., comme révélé par plusieurs études dont celle sur ‘’la qualification et la certification des jeunes analphabètes, non-scolarisés et déscolarisés, Cosydep-Unesco, 2019’’, croit-elle savoir. Par ailleurs, l’organisation salue la décision du président Sall de recruter 65 mille jeunes dont 5 000 enseignants.