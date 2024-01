Fini les violations de l’État de droit, fini kumba am ndey, kumba amul ndey, fini les confusions entre institutions, entre parti et État, entre domaine public et domaine privé, entre argent public et propriété individuelle, fini l’imiscion de la famille dans les affaires publiques, finis les emprisonnements à tort et à travers, fini la spoliation foncière, etc.