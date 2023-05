Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de la Ligue, effectué au siège de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) hier, a dévoilé deux affiches prometteuses, notamment celle devant opposer Teungueth FC au Casa Sports, samedi prochain.

Le programme des demi-finales de la Coupe de la Ligue est connu, à l’issue du tirage au sort effectué au siège de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), hier. L’affiche Teungueth FC-Casa Sports sera le match phare du dernier carré. Le stade Ngalandou Diouf de Rufisque sera le théâtre de cette rencontre entre deux clubs de l’élite, samedi prochain. Le champion du Sénégal en titre va tenter de remporter son 3e trophée dans cette compétition. Alors que les Rufisquois, eux, sont à la recherche de leur premier sacre.

‘’Pour le premier match entre Teungueth FC et Casa Sports, qui va se jouer samedi, c’est une finale avant la lettre. On espère que l’enjeu ne tuera pas le jeu. Si les équipes jouent sur leur vraie valeur, on aura une très bonne demi-finale’’, s’est réjoui le directeur exécutif de la LSFP.

La seconde affiche mettre aux prises le Ndiambour de Louga au Stade de Mbour, le lendemain dimanche. Seule équipe de Ligue 2 toujours en lice, le club de Louga a sorti en quarts de finale le Jaraaf de Dakar. Les Lougatois espèrent passer ce tour pour jouer leur première finale et pourquoi ne pas soulever leur premier trophée de la Ligue. Ils devront d’abord éliminer les Mbourois, déjà vainqueurs du tournoi en 2017. Là aussi, Amsatou Fall a prédit une partie âprement disputée. ‘’C’est deux équipes populaires, qui attirent du monde. Là également, on s’attend à une belle demi-finale. On connait la mobilisation de l’équipe du Ndiambour. L’illustration, c’est le match du dimanche passé contre le Jaraaf où le stade était archi plein. C’est pareil pour le Stade de Mbour, qui est une équipe qui a l’habitude de mobiliser’’.

Le stade Abdoulaye Wade pourrait abriter la finale

Le directeur exécutif de la LSFP s’est enthousiasmé déjà du programme offert aux amateurs du ballon rond, ce week-end. Selon lui, ce sera des ‘’demi-finales de qualité en termes de football, mais également de mobilisation et de spectacle’’.

Ainsi, il espère une affiche en finale de haute facture à l’aune du carré d’as.

D’ailleurs, M. Fall a annoncé la volonté de la Ligue de ‘’rehausser le standing’’ de la compétition. Pour cela, les dirigeants envisagent la tenue de la finale au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio. ‘’Comme on a eu à le faire lors de l’affiche Guédiawaye FC-AS Pikine qui a eu une réussite totale au niveau de la mobilisation, de l’organisation et du fair-play, on va essayer de voir si l’on ne pourrait pas jouer la finale au stade Me Abdoulaye Wade. Si les sponsors nous accompagnent, rien ne nous empêcherait de faire la proposition de jouer là-bas’’, a indiqué Amsatou Fall.

Il est également prévu une demande d’audience avec le Premier ministre chargé des Sports pour l’inviter à ‘’rehausser de sa présence la finale de la Coupe de la Ligue’’.

Au-delà de l’aspect organisationnel et de la mobilisation, la Ligue pense aussi aux acteurs principaux. Le directeur exécutif a déclaré que l’instance dirigeante du football professionnel travaille à obtenir une hausse de la récompense octroyée au vainqueur de la finale. ‘’On va demander à nos sponsors de rehausser cette finale en donnant un paquet important aux finalistes, principalement au vainqueur. On fera en sorte que les dividendes de cet accompagnement avec les sponsors parviennent effectivement aux équipes. Quand il y a une finale de Coupe de la Ligue, les clubs doivent s’y retrouver’’.

Programme Samedi 27 mai Teungueth FC - Casa Sports Dimanche 28 mai Ndiambour - Stade de Mbour

LOUIS GEORGES DIATTA