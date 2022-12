Dans la capitale du Fouladou, les coupures intempestives d’électricité mettent les populations dans tous leurs états. Les activités en prennent un coup et des dégâts matériels sont enregistrés, suite à ces délestages.

Depuis quelques semaines, la fourniture de l’électricité n’est pas du tout stable et cela impacte le quotidien des habitants de la capitale du Fouladou. Une situation qui fait qu’aujourd’hui, les consommateurs subissent d’énormes pertes dues à ces coupures intempestives.

‘’Les dommages s’expliquent par le fait que les populations ne sont pas informées des coupures. Moi, j’ai perdu mon téléphone portable, mon téléviseur et même mon frigo. Tous ces dégâts sont dus à ces coupures intempestives de l’électricité’’, se désole Harouna Cissé trouvé dans sa boutique au quartier Doumassou.

Son voisin Elimane Seydi d’ajouter : ‘’Nous, consommateurs, ne sommes pas satisfaits. La Senelec doit corriger ces problèmes. Parce que la demande n’est pas du tout satisfaite.’’ Moussa Soumboundou, lui, veut savoir ce qui se passe au niveau de la société, pour que la fourniture soit aussi défaillante. ‘’Il faudrait que les agents osent faire face aux populations pour leur expliquer les causes de ces coupures de courant’’.

‘’Les factures sont chères’’

Pendant ce temps, les factures, elles, deviennent de plus en plus chères, selon les consommateurs. ‘’Pour le même matériel que j’utilise à chaque fois, je me retrouve avec une facture de 80 mille francs CFA, alors qu’auparavant, je payais 25 à 35 mille francs CFA. Et parfois, quand tu réclames, les agents te disent que tu dois payer. Parce que c’est toi qui as consommé ça’’, explique Moussa Diallo, boutiquier au quartier Hilèle.

Un autre commerçant de poursuivre : ‘’Vraiment, nous ne comprenons pas cette augmentation des factures. En réalité, s’il y a trop de coupures de courant, il devrait y avoir une baisse au niveau des factures, mais non, c’est le contraire. La Senelec doit nous expliquer les raisons de cette hausse des factures et ces coupures à répétition.’’

Interrogée, la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) n’a apporté aucune réponse par rapport à ces coupures répétées.

NFALY MANSALY