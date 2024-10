Couverture campagne

À l’entame de cette campagne électorale pour les élections législatives, la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) a lancé un appel aux professionnels des médias. ‘’Nous encourageons chaque journaliste à fournir une information exacte, impartiale et équilibrée, en évitant les discours de haine, la désinformation et les partis pris. La période électorale est un moment décisif pour notre pays et les citoyens comptent sur nous pour les informer avec transparence et rigueur.

Nous rappelons que notre rôle est de contribuer à un climat serein, d’offrir une tribune équitable à toutes les voix et de veiller à ce que les principes de notre profession demeurent intacts. La CJRS reste engagée aux côtés des jeunes reporters et de tous les professionnels dans cet effort commun pour une couverture médiatique de qualité, au service de la paix et de la démocratie. Ensemble, œuvrons pour une presse responsable et digne de la confiance des Sénégalais !’’, lance l’équipe du président Migui Maram Ndiaye.