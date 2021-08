Les personnes vivant avec le Vih/Sida et les diabétiques courent le risque de développer une forme grave, en contractant le virus de la Covid-19. Elles sont invitées à aller se faire vacciner.

La Covid-19 n’épargne aucune personne vivant avec une comorbidité. C’est le cas pour les personnes vivant avec le VIH Sida (PVVIH). Hier au sortir de la réunion du comité national de gestion des épidémies, au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Docteur Safiétou Thiam, secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le sida (CNLS) a fait le point sur la prise en charge. ‘’Les résultats des effets cliniques de la Covid-19 chez les personnes vivant avec le Vih ont été étudiés'', dit-elle. Ils montrent qu’il y a un risque accru de développer une forme grave de Covid-19, chez les personnes vivant avec le Vih.

De ce fait, dit-elle, ‘’les Pvvih doivent se vacciner contre la Covid-19, quel que soit leur statut sérologique, leur taux de Cd4 et leur charge virale, car les bénéfices potentiels du vaccin sont largement supérieurs aux risques. Et les Pvvih font partie des personnes qui ont une comorbidité. Les personnes qui ont une comorbidité ont un risque plus accru de développer une forme grave''.

Toutefois, Dr Thiam insiste sur la nécessité de respecter la confidentialité sur le statut sérologique des personnes, dans les services de vaccination. ''Sur la prise en charge, nous demandons aux Pvvih de continuer à respecter leur traitement Arv. En cas de difficulté pour accéder au traitement -les services peuvent être occupés- les Pvvih peuvent appeler leur médecin traitant, les médiateurs en santé ou la ligne verte du ministère de la santé, pour trouver d’autres possibilités d’accès au traitement ou de livraison’’, demande-t-elle.

‘’ Les livraisons multi-mois de médicaments Arv sont prévues’’

Il est prévu, renseigne la secrétaire exécutive, des livraisons multi-mois de médicaments Arv (trois à six mois de médicaments), pour éviter aux personnes d’aller, quand ils ne sont pas malades, dans les centres de santé. Docteur Safiétou Thiam de dire : ‘’Si la personne a le Vih, développe la Covid 19, si l’hospitalisation n’est pas nécessaire, elle peut être traitée à domicile, selon le protocole établi par le Msas’’. Par contre, dit-elle, il est important pour ces personnes de prendre contact avec leur médecin et de reconnaitre les signes de gravité, pour, très vite, se rendre à l’hôpital.

Elle cite quelques signes de gravité : les difficultés respiratoires, les sensations de compression thoracique, un sentiment de désorientation ou toute autre évolution négative de leur état de santé. Il est important, aussi, ajoute-t-elle, que les Pvvih, même si elles sont traitées pour la Covid-19, continuent leur traitement contre le Sida. Sur ce, le message donné est de prendre les précautions pour éviter toute nouvelle infection.

Donc, le port de masque, le lavage régulier des mains, l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique, la distanciation physique doivent être respectés, même si la personne est vaccinée.

‘’Le sujet diabétique ne fait pas les mêmes symptômes de Covid-19 que le sujet non diabétique’’

A ce propos, le Professeur Abdoulaye Lèye, endocrinologue, signale que ‘’le principal facteur de protection, sur lequel il faut insister est que l’un des principaux moyens d’éviter de faire une forme grave et d’en décéder, est d’aller se vacciner’’. ‘’La seconde chose, poursuit-t-il, est qu’il faut absolument veiller à ce que le diabète soit particulièrement bien équilibré. Un diabète bien équilibré, cela veut dire que les glycémies, dans la journée, au réveil, sont environ à des objectifs bien déterminés environ 1 gramme ; cela dépend de chaque patient’’, a-t-il- défendu.

Lorsque la Covid-19, poursuit-il, survient chez un patient diabétique qui est bien équilibré, il a les mêmes risques que le sujet qui est non diabétique. Toutefois, ‘’il est important de savoir que le sujet diabétique ne fait pas les mêmes symptômes de Covid-19 que le sujet non diabétique, surtout en ce qui concerne les difficultés respiratoires. Nous le savions, avant même l’avènement de la Covid-19 que le diabétique ne fait pas beaucoup de fièvre, même lorsqu’il fait une tuberculose. Il peut avoir des images radiologiques très importantes, alors qu’il ne tousse même pas et ce sont ces mêmes caractéristiques que l’on retrouve dans la Covid-19. Ce qui veut dire qu’il y aura beaucoup de formes asymptomatiques. Le sujet diabétique peut faire sa Covid-19 sans avoir particulièrement de fièvre, de toux…, des signes classiques de la Covid-19. Ce qui veut dire qu’il faut être très vigilant''.

L’un des principaux signes de la Covid-19, chez le diabétique, c’est donc une augmentation de la glycémie, du jour au lendemain, sur quelques jours voire plusieurs semaines. Alors que le patient est équilibré, suit son régime, suit son traitement, fait son sport régulièrement, chaque matin, il remarque que sa glycémie augmente. Entre autres causes de ce déséquilibre, le médecin cite l’infection à Covid-19 qui couve de façon insidieuse.

C’est pareil pour la pathologie thyroïdienne plus connue sous le nom de goitre qui nécessite de se faire vacciner. La dernière situation qui est beaucoup plus rare, dit-il, c’est l’insuffisance surrénalienne.

Tous ces patients, dit-il, peuvent aller se faire vacciner et prendre les médicaments contre la Covid-19, sans craindre d’une interaction médicamenteuse.

AIDA DIENE