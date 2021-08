Du 2 avril au 31 juillet 2021, 755 cas ont été diagnostiqués au niveau de la région de Kolda qui a enregistré 69 décès au total. Et avec la 3e vague notée au mois de juillet, il y a eu 69 cas enregistrés et deux décès déplorés. C’est ce qu’a révélé le médecin-chef de région, Docteur Yaya Baldé, lors de la réunion du Comité régional de gestion des épidémies, tenue hier 5 août 2021.

La situation de la pandémie de Covid-19 dans la région de Kolda est inquiétante. Il ressort de la réunion du Comité régional de gestion des épidémies, tenue le jeudi 5 août, que le taux de létalité est élevé, avec plus de 9 % de décès sur 755 cas de Covid-19 depuis le début de la maladie, comparé au niveau national qui est de plus de 2 %.

Ainsi, pour inverser la tendance, la région de Kolda va bientôt mettre en place son service de réanimation pour la gestion des cas graves.

‘’Du 2 avril au 31 juillet 2021, nous sommes à 755 cas diagnostiqués au niveau de la région de Kolda, avec 69 décès enregistrés au total. Pour la 3e vague dans laquelle nous sommes pratiquement depuis juillet, nous sommes à 69 cas enregistrés avec deux décès déjà à déplorer’’, a expliqué le docteur Yaya Baldé, Médecin-Chef de région.

‘’Il existe un dispositif de prise en charge des cas sévères…’’

Selon le patron de la région médicale, Kolda a eu des cas graves avec beaucoup de comorbidités, malgré le centre de traitement des épidémies (CTE) qui dispose d’oxygène et de 25 lits dont 23 ont de l’oxygène. ‘’Il y a un dispositif de prise en charge des cas sévères, voire graves’’, a-t-il dit.

Mais, il y avait un problème qui hantait le sommeil des techniciens de la santé : la région n’avait pas de service de réanimation de Covid-19 dédié, avec des médecins-réanimateurs. ‘’C’est ce qui manquait à la région’’, a-t-il soutenu. Aujourd’hui, cette épineuse question vient d’être résolue, grâce à l’Etat du Sénégal et à ses partenaires qui ont équipé la région d’un réanimateur.

Actuellement, le premier levier que la région de Kolda compte actionner, c’est de créer rapidement un service de réanimation Covid-19, surtout avec l'arrivée du réanimateur. Les équipements sont pour la plupart disponibles. Mais ce sont les ressources humaines qui posent un réel problème dans la région de Kolda.

Ainsi, pour gagner le combat, les techniciens de la santé continuent de faire leur plaidoyer. Aujourd’hui, ils attendent que l’Etat mette à leur disposition des ressources humaines pour qu’ils puissent renforcer les équipes qui sont actuellement submergées. ‘’Elles travaillent tous les jours dans des conditions très difficiles’’, a martelé le Dr Baldé.

Les corps des défunts ne constituent pas des risques

Le médecin-chef de région a rassuré les populations que pour les décès dus à la Covid-19, la dépouille mortuaire n’a aucun danger. Selon lui, les agents du service d’hygiène font un travail de conditionnement de la dépouille mortelle. ‘’Ce qui fait que lorsque le corps est remis à la famille, il ne constitue plus un risque. Le risque, ce sont les rassemblements autour de la dépouille et les risques de transmission communautaire’’, a fait savoir le spécialiste.

Les populations invitées à éviter les rassemblements

Malgré la gravité de la maladie, le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains sont négligés par la majorité des Koldois. On s’en rend vite compte, en faisant un tour dans les marchés, les gares routières et les places publiques où ces gestes barrières sont loin d’être respectées, en dépit des recommandations de l’Etat et des sanctions qu’il a laissé entrevoir.

‘’Nous avons demandé aux populations, lorsqu’il y a un décès, que les choses se passent de façon restreinte. Que les gens évitent les rapprochements des personnes et portent leur masque’’, a expliqué le patron de la région médicale de Kolda.