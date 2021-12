Le Centre pénitentiaire de formation industrielle (CPFI) a été inauguré hier par le ministre de la Justice. Selon Me Malick Sall, ce centre épouse parfaitement les différentes initiatives déroulées par les pouvoirs publics pour promouvoir l’emploi des jeunes qui figure au rang des plus hautes priorités du gouvernement, jusqu’ici, à quelques exceptions près, la mission de préparation à la réinsertion sociale des détenus était quasiment limitée dans la sphère carcérale.

Selon lui, les activités effectuées dans ce sens, sous la supervision du service socio-éducatif, visaient plus à lutter contre l’oisiveté qu’autre chose. Avec ce projet, indique-t-il, l’externalisation du travail pénitentiaire et sa nature industrielle impriment une autre dimension à la mission de l’Administration pénitentiaire qui, sans conteste, est en train de changer de cap. La création d’emplois dans le centre au profit des détenus, des personnels pénitentiaires et des intervenants extérieurs, l’Administration pénitentiaire, poursuit Me Sall, occupe désormais une place de choix dans le cercle des administrations chargées de mettre en œuvre la politique du chef de l’État en matière d’emploi des jeunes.

D'après le ministre, cette position est d’autant plus confortée qu’au-delà du CPFI, d’autres initiatives de réinsertion, à forte intensité de main-d’œuvre, sont en train d’être développées sur l’ensemble du territoire national. Il a cité, dans ce cadre, les boulangeries de la réinsertion dans les camps pénaux de Liberté 6 et de Koutal, l'atelier de coupe et de couture du Camp pénal de Liberté 6, la ferme de Louga avec l’acquisition de 15 vaches de race, l’exploitation agricole à Ross Béthio de 50 hectares, la construction en cours du centre d’instruction pour mineurs de la Mac de Hann et le garage mécanique et l’imprimerie. "Au-delà de cet aspect, ces initiatives cadrent parfaitement avec l’esprit de la Constitution du Sénégal qui garantit le droit au travail à tous les citoyens.

Parce que le centre emploie des détenus qui purgent une peine, certains seraient tentés de penser que la fin de la peine serait un obstacle à la poursuite de l’emploi pour les bénéficiaires. A cette préoccupation, je tiens à rassurer que les dispositions adéquates sont déjà prises pour un suivi post-carcéral pour tous les détenus employés dans l’unité. Les détenus employés dans le centre continueront à garder leur travail à l’expiration de leur peine, grâce à l’installation sur l’ensemble du territoire national de boutiques témoins qui leur seront confiées.

Il faut noter que des démarches sont entreprises avec des institutions financières pour l’accompagnement de micro-projets au profit des détenus après leur élargissement", a soutenu le ministre. Selon qui, les aspects juridiques seront étudiés par l’Administration pénitentiaire, en rapport avec le juge de l’application des peines, afin d’autoriser l’ouverture d’un compte bancaire pour domicilier une partie des revenus auprès de ces institutions. Avec cette dynamique, la prison est en train de faire sa mue vers des lendemains meilleurs.

...D'après Me Malick Sall, la mise en place, par l’Administration pénitentiaire, des initiatives de réinsertion, fait partie d’un vaste programme de modernisation, avec la construction prochaine de neuf établissements pénitentiaires et du siège de la Direction de l’administration pénitentiaire (Dap) et de l’École nationale d’administration pénitentiaire. La mise en œuvre des mesures alternatives à l’incarcération, avec l’application du bracelet électronique, conjuguée avec la politique d’aménagement des peines, conclut-il, contribueront à améliorer les conditions d’hébergement dans les lieux de détention et des conditions de travail et de vie du personnel pénitentiaire, partie intégrante de nos préoccupations. L’adoption de la loi portant statut du personnel et son décret d’application, l’érection de la Dap en Direction générale de l’Administration pénitentiaire, la création de l’unité canine constitueront un nouvel essor vers une Administration pénitentiaire moderne et plus performante.