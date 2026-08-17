Alors que la Fédération sénégalaise de football s'apprête à tourner la page et à officialiser l'arrivée du technicien français Patrick Vieira sur le banc des Lions de la Teranga, une mise en demeure financière salée formulée par les avocats de l'ancien sélectionneur Pape Thiaw vient violemment perturber le calendrier fédéral.

Une note salée de plus de 423 millions de FCFA réclamée par Pape Thiaw

C'est une véritable bombe juridique qui vient de secouer la Fédération sénégalaise de football. Par l'intermédiaire d'un document officiel rédigé et transmis par ses conseils, l'ancien sélectionneur national Pape Bouna Thiaw exige le versement immédiat d'une somme globale s'élevant à 423 820 300 FCFA. Les termes de son engagement initial prévoyaient pourtant un bail de trois ans, s'étendant du 1er mars 2026 au 28 février 2029, assorti d'un traitement mensuel net fixé à 30 millions de FCFA. Or, selon la défense du technicien, la FSF se trouverait en situation de défaut de paiement quasi total, n'ayant versé aucun salaire depuis le mois de mars dernier.

Le bordereau détaillé de cette mise en demeure révèle l'ampleur du litige financier. Outre un arriéré salarial de 180 millions de FCFA, le dossier intègre 90 millions au titre de la part échue de la prime de signature, 30 millions de prime spéciale, ainsi que diverses indemnités contractuelles non honorées, notamment 12 millions pour le logement et un forfait carburant de 1,104 million. À ces montants s'ajoutent 10,716 millions de FCFA correspondant à des avances de frais de déplacement engagées par le technicien lui-même lors de sa tournée d'avril 2026, dont les pièces justificatives avaient été transmises en mai sans suite favorable.

Enfin, la réclamation inclut 100 millions de FCFA au titre des primes de performance associées au sacre continental et à la qualification mondiale. Ce coup d'éclat intervient après une longue période de mutisme de l'intéressé, au jour même où l'instance fédérale prévoyait de sceller l'avenir du banc national.

Patrick Vieira attendu pour prendre les commandes de la sélection

Loin de freiner les grandes manœuvres opérationnelles de la FSF, cette tourmente financière n'empêche pas l'instance de formaliser la succession sur le plan sportif. Un accord contractuel d'une durée de quatre ans aurait été trouvé avec le technicien français Patrick Vieira pour prendre la tête de l'équipe nationale. Après un cycle marqué par le sacre mémorable lors de la CAN 2025 puis un parcours interrompu prématurément au stade des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la sélection belge, la direction fédérale entend amorcer un virage stratégique majeur.

Pour convaincre l'ancien champion du monde 1998 de poser ses valises à Dakar, la Fédération n'a pas lésiné sur les moyens financiers. Les négociations menées en coulisses ont abouti à un accord portant sur une rémunération mensuelle estimée entre 35 et 45 millions de FCFA. Cet investissement conséquent traduit la volonté fermement affichée par les dirigeants du football sénégalais de confier les rênes de la tanière à une figure de stature internationale capable d'imposer une rigueur tactique et d'insuffler une nouvelle dynamique au sein du groupe.

CAN 2027 et Mondial 2030 : la feuille de route du futur patron des Lions

Selon les informations exclusives révélées par le journaliste Malang Sané de Sports News Africa, le cahier des charges soumis à Patrick Vieira comporte des exigences de résultats particulièrement relevées. Le premier objectif majeur fixé par la FSF consiste à hisser le Sénégal jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, une édition inédite qui sera coorganisée par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. L'enjeu stratégique pour le technicien sera d'éviter toute baisse de régime et de consolider la position dominante des Lions au sommet du football africain face à une concurrence continentale de plus en plus affûtée.

Le second volet de sa mission s'inscrit dans une vision à plus long terme avec en ligne de mire la qualification pour la Coupe du monde 2030, programmée conjointement en Espagne, au Portugal et au Maroc. Au-delà des simples résultats comptables, le futur sélectionneur devra conduire un chantier structurel d'envergure : réussir la transition générationnelle au sein de l'effectif tout en maintenant l'équipe nationale au niveau d'exigence requis pour les grands rendez-vous globaux.

Alors que l'officialisation du contrat de Patrick Vieira reste imminente, la FSF se retrouve face à un double défi, devant gérer la transition sur le banc tout en apaisant le front contentieux ouvert par Pape Thiaw.