Face à la flambée des cours du pétrole, l'État ajuste les prix du supercarburant et du gasoil à compter du 15 août.

Le couperet est tombé. À compter de ce samedi 15 août, les automobilistes sénégalais devront composer avec une nouvelle hausse des prix des carburants. Dans un communiqué de presse, le Ministère de l'Énergie et du Pétrole annonce un ajustement des prix des produits pétroliers, justifié principalement par la forte progression des cours internationaux du pétrole dans un contexte marqué par le conflit au Moyen-Orient. Le supercarburant passe ainsi à 990 F CFA le litre, soit une hausse de 70 F CFA, tandis que le gasoil atteint 755 F CFA le litre, en augmentation de 75 F CFA. Les prix des autres produits pétroliers restent, pour leur part, inchangés.

Derrière ces nouveaux tarifs, le gouvernement met en avant une équation devenue particulièrement difficile à tenir : absorber la flambée des cours internationaux tout en limitant l'impact sur les finances publiques. Selon le ministère, entre le 13 juillet et le 15 août, les prix réels du gasoil et du supercarburant ont progressé respectivement de 26,6 % et 12 %, comparativement à la période correspondant à la structure des prix du 18 juillet. Depuis le début du conflit, la hausse atteint même 69 % pour le gasoil et 61 % pour le supercarburant.

Cette situation exerce une pression considérable sur le mécanisme de soutien des prix mis en place par l'État. Le communiqué indique que, depuis le début de l'année, les subventions consacrées au seul secteur aval des hydrocarbures dépassent 245 milliards de F CFA. Un montant considérable qui illustre l'ampleur de l'effort consenti pour contenir les répercussions de la hausse des cours internationaux sur les consommateurs sénégalais.

Réduire la pression exercée sur les finances publiques

Mais la facture risque de continuer à s'alourdir. En l'absence d'un ajustement durant la période concernée, les subventions cumulées supportées par la chaîne d'approvisionnement auraient atteint environ 47,27 milliards de F CFA entre le 15 août et le 12 septembre prochain, précise le ministère.

Face à cette perspective, le gouvernement a donc choisi de réajuster les prix. Le choix opéré consiste à ramener les tarifs du supercarburant et du gasoil aux niveaux qui étaient en vigueur avant la baisse décidée le 6 décembre 2025. Une décision qui traduit la volonté des autorités de réduire la pression exercée sur les finances publiques, tout en maintenant un cadre tarifaire jugé compatible avec l'évolution actuelle du marché international.

Toutefois, précise-t-on, les nouveaux prix restent inférieurs aux coûts réels d’importation, si bien que, selon le ministère, l’État continue de subventionner une part importante de chaque litre vendu, soit 289 F CFA sur chaque litre de gasoil et 29 F CFA sur chaque litre de supercarburant.

Pour le gouvernement, l'enjeu est également de préserver un équilibre entre la protection du pouvoir d'achat et la soutenabilité des finances publiques. Depuis plusieurs mois, les mécanismes de subvention permettent d'amortir les variations internationales. Mais l'ampleur de la flambée actuelle des cours rend le maintien des anciens prix particulièrement coûteux.

Le communiqué du Ministère de l'Énergie et du Pétrole s'inscrit ainsi dans un contexte international tendu, où les événements géopolitiques continuent de peser lourdement sur les marchés énergétiques. Pour l'heure, le gouvernement a tranché. L'ajustement est effectif depuis le samedi 15 août. Les automobilistes, eux, découvrent déjà la nouvelle facture à la pompe.

Fatou Bâ