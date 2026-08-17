Vraisemblablement, Patrick Vieira sera le futur sélectionneur des Lions. «Les discussions entre la FSF [Fédération sénégalaise de football] et Maissa Ndiaye, l’agent [du technicien français] sont très avancées. Les deux parties travaillent sur les derniers contours d’un éventuel accord, notamment autour du projet sportif et des conditions contractuelles», souffle L’Observateur.

Si la nomination du champion du monde 1998 est quasiment dans la boîte, il reste une formalité pour qu’elle soit définitivement actée. Le Comité d’urgence de l’instance fédérale, composé du président de la FSF, Abdoulaye Fall, des six vice-présidents, d’un membre du Comité exécutif, Seydou Sané, et du secrétaire général, Abdoulaye Sow, est convoqué en réunion ce lundi pour entériner la décision. «Cette réunion doit permettre de formaliser le choix effectué par la Fédération avant la présentation officielle» du nouveau patron de la Tanière mardi prochain au stade Léopold Senghor, précise L’Observateur.