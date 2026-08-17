À quelques jours du Mawlid, prévu le 25 août 2026, la municipalité de Tivaouane entend renforcer les mesures de sécurité et de régulation de l’espace public. La mairie prévoit notamment de libérer les principaux axes routiers de la ville des occupations anarchiques et de mieux encadrer le commerce ambulant afin de fluidifier la circulation et de limiter les risques d’accidents.

La municipalité de Tivaouane va libérer les principaux axes routiers de la ville des occupations anarchiques. L'annonce a été faite ce week-end par le maire Demba Diop Sy, lors d'un point de presse consacré aux préparatifs de ce grand rendez-vous religieux qui rassemble chaque année des milliers de fidèles pour la commémoration de la naissance du Prophète Mohamed (PSL).

Selon l'édile, les opérations de contrôle viseront en priorité les principaux axes routiers, régulièrement confrontés à l'occupation des emprises par des commerçants et autres acteurs du commerce ambulant. Cette régulation doit permettre de faciliter la circulation, notamment durant les périodes de forte affluence, et de réduire les risques liés aux manœuvres et dérapages de véhicules.

La municipalité prévoit également un dispositif spécifique autour des mosquées. Ce périmètre, encadré par une délibération municipale, fera l'objet d'une surveillance particulière. Demba Diop Sy assure que les dispositions réglementaires seront appliquées avec rigueur par les équipes de contrôle, chargées de prévenir les occupations irrégulières et les comportements incompatibles avec le caractère sacré des lieux.

La question de la sécurité des personnes et des biens constitue également une priorité pour la municipalité. Une attention particulière sera accordée aux principaux axes reliant Dakar à Tivaouane, qui connaissent une importante hausse du trafic à l'occasion du Gamou.

Dans ce contexte, la mairie appelle les conducteurs à respecter strictement le Code de la route, à éviter les surcharges et à faire preuve de prudence au volant afin de réduire les risques d'accidents.

Des partenariats extérieurs au service du développement local

Au-delà des préparatifs du Gamou, le maire a présenté plusieurs initiatives engagées dans le cadre de la coopération décentralisée. Une délégation municipale s'est notamment rendue à Philadelphie, aux États-Unis, pour travailler à la concrétisation d'accords de partenariat technique et institutionnel avec les autorités de cette ville américaine.

Ces collaborations devraient notamment porter sur l'éducation, l'aménagement urbain, l'équipement solaire, la réalisation de forages ainsi que l'accompagnement des établissements scolaires et des daaras modèles. La commune travaille également au renforcement de ses relations avec la région italienne de Reggio. Dans le cadre de cette coopération, cette dernière s'est engagée à mettre à la disposition de Tivaouane du matériel médical et des ambulances destinés aux structures sanitaires de la commune.

La municipalité prévoit par ailleurs de mettre en œuvre un programme dédié à l'autonomisation des femmes. Celui-ci doit accompagner leurs initiatives économiques avec l'appui des services municipaux et d'experts issus de la diaspora.

Dans le domaine de l'enseignement religieux, le conseil municipal a institué le « Prix Seydi Hadj Malick », une compétition consacrée à la récitation du Saint Coran. La première édition est prévue le 22 août, en prélude aux principales manifestations du Gamou. Destinée aux élèves des daaras de la commune, cette initiative vise à encourager l'apprentissage du Coran, à valoriser les pensionnaires des écoles coraniques et à promouvoir l'excellence dans l'enseignement religieux, a-t-il conclu.

NDEYE DIALLO (THIES)