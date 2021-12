Notre pays le Sénégal, encore au devant de la scène de l'ignominie humaine inqualifiable. Au moment où le Train Express Régional (TER) venait de démarrer, notre pays entrait enfin dans une nouvelle ère de modernité planétaire. Paradoxalement, le modernisme infrastructurel est trop en avance sur celui des mentalités et des comportements humains des Sénégalais en chair et en os.

Nos autorités commencent déjà à attirer leur attention sur les attitudes qu'ils devraient impérativement adopter avant de pouvoir voyager avec ce nouveau bijou du TER. Plus ahurissant encore, le scandale de castes qui vient de se passer dans la Région de Thiès, département de POUT, communauté rurale de Notto Diobass, avec l'interdiction par une caste supposée supérieure, de voir leur cimetière recevoir un mort d'une caste inférieure, afin d'y être enterré.

En ce 21è siècle, notre conscience naguère collective, vient d'être déstructurée en plusieurs fragments mettant définitivement en souffrance nos espoirs et espérances sociétaux sur lesquels nous comptions beaucoup. Comme si les enseignements d'El Mahdi Lahi ne nous auront servi à rien du tout. Dès le 19è siècle, il avait très tôt pris son bâton de pélerin, comme si un rêve prémonitoire s'était emparé de lui pour prévenir sa communauté leboue d'abord avant de s'ouvrir aux autres sur les dérives sectaires que nos us et coutumes pourraient plus tard nous coûter amèrement.

ET POURTANT, AL MAHDIYU'LLAH NOUS AVAIT TRÈS TÔT AVERTI

Al Mahdi avait un à deux siècles une longueur d'avance sur ses contemporains. Malheur à nous encore qui payons le plus lourd tribut des erreurs de nos ancêtres pour s'être entêtés d'avoir refusé d'écouter ces enseignements de cette lumière jaillissant depuis Yoff Diamalaye. Une lumière, toujours imperceptible chez les profanes, laquelle encore, continue d'éclairer le chemin des rares privilégiés initiés qui voyagent incessamment entre le ciel et l'océan. L'heure est arrivée de vulgariser ses recommandations, ses enseignements si vraiment nous tenons à sauver notre peuple et l'humanité entière. La solution à cette équation sociétale à plusieurs inconnues se trouve enfouie là-bas, entre les roches d'Al Mahdi ou aux Almadies.

Ah! Quel visionnaire Al Mahdiyu'llah aura-t-il été. Une simple créature divine créée à partir de la boue, devenue chair et esprit pour finir poussière avant sa ressuscitation. Conscient de toutes ces évidences indéniables, Al Mahdiyu'llah acceptera sans ambages à incarner une posture courageuse, responsable et très innovante. Laquelle consistait à se rebaptiser du nom de LAHI au lieu de THIAW, et contre vents et marées, une façon de rappeler à ses coreligionnaires que nous venons tous d'un même Dieu et nous retournerons à lui, mains et pieds liés espérant sa bénédiction. N'est-ce-pas que : "WE ALL ARE IN THE SAME INSIDE ?"

Ndiapaly Guèye

journaliste indépendant, lanceur d'alerte.

Email : ndiapalygueye@yahoo.fr ou ndiapalygueye@yahoo.com