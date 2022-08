Le début de saison se passe bien pour les Sénégalais évoluant dans les différents championnats européens. C’est le cas de Sadio Mané qui a inscrit son premier but officiel et remporté son premier trophée avec le Bayern Munich ; Idrissa Gana Guèye et Abdou Diallo ont remporté le Trophée des champions avec le Paris Saint-Germain et Oumar Daf qui a réussi son baptême du feu sur le banc de Dijon, en Ligue 2.

C’est le début de saison pour beaucoup de championnats en Europe. Les Sénégalais qui ont enfilé le maillot pour un nouvel exercice avec leurs clubs respectifs ont réussi une bonne entrée en matière.

Sadio Mané réussit son baptême du feu

Le Bayern Munich a débuté la saison par la finale de la Supercoupe d’Allemagne contre le RB Leipzig, ce samedi. Le champion d’Allemagne, détenteur du titre, a défendu son trophée avec ses nouvelles recrues dont Sadio Mané. Recrue phare du club bavarois cet été, le champion d’Afrique était par attendu par les nombreux fans. Un pari réussi par l’ancien attaquant de Liverpool qui a largement participé à la victoire de son équipe (5-3) en inscrivant le but du 2-0. La nouvelle star du Bayern a ouvert son compteur-buts cette saison sur un service de Serge Gnabry, à la 31e mn. Jamal Musiala avait ouvert le score, après seulement 14 minutes de jeu. Les autres buteurs sont Pavard (45e), Gnabry (66e) et Leroy Sané (90e +8).

Sadio Mané aurait pu réaliser un triplé, mais il a été épinglé à deux reprises (71e et 85e) pour une position de hors-jeu. À la fin de la rencontre, le coach du Bayern s’est réjoui de la ‘’très bonne performance’’ du joueur. ‘’C’est un joueur humble et ancré. Il est extrêmement bon pour nous - dans le vestiaire aussi. Il a des qualités exceptionnelles et c’est un gars exceptionnel’’, s’est enthousiasmé Julian Nagelsmann.

Pour sa part, Mané a savouré sa première réussie avec son nouveau club. ‘’Je suis très heureux d’avoir marqué mon premier but pour le Bayern. C’est mon rêve. J’attends avec impatience de remporter d’autres titres (…). Je suis vraiment content d’être dans ce grand club. C’est un honneur et je suis très heureux. J’ai hâte avec la suite. Nous devons encore nous améliorer, alors nous pourrons gagner beaucoup de titres’’.

Pour l’ancien Messin, même si l’équipe a fait un ‘’grand match’’, il y a des choses à améliorer. ‘’C’était important de gagner aujourd’hui et nous l’avons fait. Après le 3-0, nous pouvions mieux jouer en seconde période. On ne peut pas concéder trois buts’’.

Le PSG de Gana et Diallo sacré

Le Paris Saint-Germain a remporté son 16e titre du Trophée des champions. Largement dominateur, le champion de France en titre a logiquement pris le meilleur sur le FC Nantes (4-0), ce dimanche à Tel-Aviv. C’est un titre supplémentaire pour Idrissa Gana Guèye et Abdou Diallo. Malheureusement, les deux champions d’Afrique n’ont pas joué. C’est du banc qu’ils ont suivi toute la rencontre.

En instance de départ, les prochains jours seront décisifs pour le futur des deux joueurs.

Bonne entrée en matière pour Omar Daf

Un autre Sénégalais s’est illustré durant ce début de saison en Europe. Il s’agit du nouveau coach de Dijon, Oumar Daf, qui a à sa disposition un contingent assez fourni de Sénégalais. Il s’agit de l’attaquant Idrissa Camara, du défenseur Zargo Touré et du milieu défensif Ousseynou Thioune. L’ancien international sénégalais, qui a quitté le banc de Sochaux Montbéliard cet été, a réussi son entrée en matière avec le club dijonnais. Les Rouges se sont imposés, ce samedi, sur le score de 2 buts à 1 contre Saint-Étienne, en match comptant pour la 1re journée de Ligue 2 française.

LOUIS GEORGES DIATTA