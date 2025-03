Défilé 4 Avril Bakel

Les corps de métier présents dans le département de Bakel (Est) vont participer pour la première fois au prochain défilé du 4 Avril, a annoncé, jeudi, le capitaine Pape Bilal Diop, commandant de la place d’armes de cette circonscription administrative de la région de Tambacounda.

“Spécialement pour cette année, nous comptons aussi sur les corps de métier tels que les éleveurs, les femmes transformatrices, les producteurs, la maison des arts. Ils vont participer au défilé du 4 Avril, à l’image des élèves et des forces de défense et de sécurité”, a-t-il informé.

Le capitaine Pape Bilal Diop s’exprimait lors d’une réunion de coordination consacrée aux préparatifs du défilé du 65e anniversaire de l’accession du Sénégal à l’indépendance. La réunion a été présidée par le préfet de Bakel, Daouda Sène, en présence des autorités territoriales et de tous les chefs des services déconcentrés.

“Pour la bonne réussite de cette cérémonie, il faut forcément la mise en place des commissions et des sous-commissions. On a défini toutes les modalités pratiques, et à la tête de chaque commission, il y a des forces de défense et de sécurité qui pilotent pour la bonne réussite de la journée”, a expliqué le capitaine Diop. Plus de 1 000 défilants vont participer à cette cérémonie solennelle qui aura lieu en face de la compagnie de la gendarmerie, a-t-il signalé.

“Il y a également une innovation cette année. On a prévu de récompenser les deux meilleurs défilants. On va donner une coupe au meilleur du côté des civils et une coupe au meilleur du côté des forces de défense et de sécurité”, a annoncé l’officier.