Malgré ses contestations, le parquet a requis cinq ans de réclusion criminelle contre Amadou Fanta Baldé. Celui-ci est jugé hier à la barre de la Chambre criminelle de Dakar pour répondre des faits de détournement de mineure et de pédophilie. Il sera édifié sur son sort le 7 septembre.

Amadou Fanta Baldé a été appelé, hier, à la barre de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar. En détention préventive depuis 2020, il a répondu des chefs de détournement de mineure et de pédophilie sur la personne d’A. D. Mbaye. À en croire cette dernière, l’accusé a abusé d’elle à deux reprises. Amadou Fanta Baldé était initialement poursuivi pour viol. Mais à l’issue de l’instruction, le juge a écarté ce crime pour ne retenir que les chefs précités, car estimant que la partie civile était consentante. Les faits remontent au début de l’année 2020.

Alors âgée de 15 ans, A. D. Mbaye explique à la barre que le jour des faits, sa mère l’avait envoyée donner le reste du repas aux gardiens. C’est à son retour qu’elle a croisé leur colocataire, Amadou Fanta Baldé, qui a arraché son téléphone avant de s'enfuir avec dans sa chambre. ‘’Voulant récupérer l’appareil, je l'ai rejoint dans la chambre, lui intimant l’ordre de me le rendre. Il a refusé et m'a jetée sur le lit. Il a enlevé ma robe et a commencé à me violer’’.

À sa sortie de la chambre, la présumée victime déclare n’avoir rien dit à sa mère, car elle espérait qu’Amadou n’allait pas récidiver. Mais, confie-t-elle, celui-ci a voulu en faire une habitude, car le surlendemain, il l’a encore entraînée dans sa chambre pour entretenir avec elle des relations sexuelles. C’est ce jour-là qu’elle s’en est ouverte à sa mère qui, non seulement est allée en parler avec le jeune homme, mais a emmené sa fille chez le gynécologue. Après consultation, ce dernier lui a avoué qu’effectivement, la jeune fille a eu des rapports sexuels la nuit précédente.

Des accusations que l’accusé a contestées à la barre de la Chambre criminelle de Dakar, hier. Pourtant, Amadou Fanta Baldé avait reconnu, à l’enquête préliminaire, avoir couché avec la jeune fille. Mais, confiait-il aux agents enquêteurs du commissariat des Parcelles-Assainies, c’est A. D. Mbaye qui l’avait provoqué. Selon lui, c’est la fille qui l’a trouvé dans sa chambre avant de lui avouer qu’elle n’était plus vierge, pour avoir entretenu à maintes reprises des rapports sexuels avec un autre colocataire. C’est ainsi qu’il a couché avec elle une première fois avant que la gamine ne revienne le surlendemain.

Au prétoire, Amadou a battu en brèche toutes ces déclarations inscrites sur le procès-verbal qu’il a lui-même signé. D’après lui, les enquêteurs l’ont giflé pour qu’il signe, ‘’malgré lui’’, le PV. Selon lui, si la mère d’Anta l’a accusé de viol, c’est parce qu’il a refusé de lui rendre un service. ‘’Elle m’a sollicité afin que je la mette en rapport avec des marabouts de la Casamance. Elle voulait empêcher son époux de convoler en secondes noces. Ce que j’ai refusé, en lui faisant savoir que je ne connaissais aucun marabout’’, explique l’accusé.

Pour le maître des poursuites, les dénégations de l’accusé ne sauraient prospérer, car, c’est à l’instruction qu’il a commencé à faire un revirement. Il a, à cet effet, sollicité qu’il soit relaxé de détournement de mineure, du fait qu’il ne pouvait pas ne pas savoir l’âge de la plaignante. Par contre, il a demandé au juge de le déclarer coupable de pédophilie et de le condamner à une peine de réclusion criminelle de cinq ans.

À la suite des conseils de la défense qui ont plaidé l’acquittement, le président a mis l’affaire en délibéré au 7 septembre prochain.

MAGUETTE NDAO