A. Guèye dit ‘’Paco’’ fera face aux juges du tribunal des flagrants délits, vendredi prochain, pour détournement de mineures. Il s’est retrouvé dans ce pétrin pour avoir hébergé K. G. et C. G. D., deux mineures qui ont fugué de leur internat. Arrêté et placé sous mandat de dépôt malgré ses dénégations, Paco sera édifié sur son sort à cette date.

Paco héberge sa petite amie et son amie, âgées 13 et 14 ans, qui ont fugué de leur internat. Âgé seulement de 19 ans, A. Guèye dit ‘’Paco’’ a déjà maille à partir avec la justice. Écroué depuis presque trois semaines, il est retenu contre lui le délit de détournement de mineures. Il fera face au juge des flagrants délits de Dakar le vendredi prochain.

De l’économie des faits, il ressort que le vendredi 3 juin, aux environs de 5 h du matin, quand la maîtresse de l’internat S. A. M., M. D., s'est levée pour réveiller les filles de l'internat afin qu'elles apprennent leurs leçons, elle a remarqué que K. G. et C. G. D. n’avaient pas dormi là-bas. C'est ainsi qu'elle a immédiatement avisé le directeur de l’internat, M. Fall. Automatiquement, ce dernier a fait une ronde au tour du secteur, mais ne les ai pas vues. Sur ce, il est parti faire sa déclaration à la gendarmerie de la Foire. Les gendarmes lui ont demandé de faire la même chose à la police de Dieuppeul ; chose qu’il a faite. Arrivé au commissariat de Dieuppeul, M. Fall a fait part au commissaire de ses soupçons.

En effet, révèle le directeur de l’internat, des élèves lui ont fait savoir que K. G. leur avait dit qu'elles allaient rejoindre son petit ami A. Guèye dit ‘’Paco’’ qui habite à Grand Dakar. Ainsi, les parents des jeunes filles et lui sont partis voir le chef du quartier où habite le jeune homme. Celui-ci leur a dit que Paco n’était pas l’auteur de ces faits. Ayant parlé au concerné, Paco, qui est le petit-fils du délégué de quartier, leur fait croire qu’il ne savait pas où se trouvaient les jeunes filles.

Heureusement pour eux qu’en sortant de la maison du jeune homme, ils ont rencontré un garçon qui les a édifiés. Celui-ci a dit à la tante de K. G., la dame F. K. Niang, qu'il savait où se trouvent les enfants et qu'il les ramènera. Après cela, M. Fall et les familles des deux jeunes filles sont retournés déposer plainte au commissariat. C’est à leur sortie du service que le garçon les a appelés pour leur dire qu'il a retrouvé les enfants qui se trouvaient à la plage de Mermoz. C’est ainsi que les jeunes filles ont été retrouvées.

Conduite au commissariat, C. G. D. révèle aux enquêteurs être sortie avec son amie le jeudi aux environs de 23 h 00. À l’en croire, c’est au moment du diner que son amie K. G. et elles ont décidé de fuguer, de peur qu’on les frappe parce qu’elles n’ont pas mémorisé les leçons qu’elles devaient réciter le lendemain. Sur ces entrefaites, elles ont établi leur plan et C. G. D. lui a demandé de simuler un kidnapping. Selon elle, leur première tentative a échoué, car ayant été prise par le gardien.

Une fois dans l'établissement, poursuivent-elles, elles ont attendu que tout le monde s'endorme pour enfin réussir à partir. Arrivées au niveau du pont, elles ont pris un taxi pour rejoindre le petit ami de C. G. D., le nommé A. Guèye dit ‘’Paco’’ qui était au courant de leur plan de fugue, parce que sa petite amie l’avait avisé pour qu'il les soutienne.

Entendue à son tour, C. G. D. a révélé avoir été accueillie par son petit ami chez lui où elles ont passé la nuit. Toutefois, elle confie avoir flirté avec le jeune homme avant de dormir. C’est le lendemain, selon elle, que Paco leur a donné un billet de 1 000 F afin qu’elles rejoignent leur internat.

‘’Nous sommes parties sans savoir où nous allions et avions suivi des garçons qui faisaient du sport jusqu'à ce que nous arrivions à la plage de Mermoz. Aux environs de 19 h, j'ai emprunté un téléphone pour appeler Paco afin qu'il sache que nous étions à la plage de Mermoz. C’est là-bas que les flics sont venus nous trouver’’, déclare-t-elle aux enquêteurs.

Le mis à cause, lui, a contesté tous les faits qui lui sont reprochés. Selon lui, il ne faisait qu’aider sa petite amie qui l’a appelé nuitamment pour lui dire qu’elle était dans un taxi qu’il devait payer à son arrivée.

Au terme de sa durée légale de garde à vue, A. Guèye dit ‘’Paco’’ a été placé sous mandat de dépôt, suite à son déferrement au parquet. Sauf renvoi, il sera jugé à l’audience des flagrants délits du vendredi pour détournement de mineures.