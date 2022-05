Le Collectif des travailleurs licenciés de Dakarnave on fait face à la presse, hier, pour dénoncer une gestion scandaleuse révélée par un audit.

Le Collectif des travailleurs licenciés de Dakarnave a fait face à la presse, hier, pour alerter l'opinion publique nationale et internationale et les autorités gouvernementales et judiciaires du Sénégal. Ils font état de "scandales" et de "carnage" financier sans précédent liés à l'exploitation des infrastructures de réparation navale par l'entreprise Dakarnave, filiale de Lisnave Internacional.

Selon le porte-parole du collectif, Abdoulaye Diène, le rapport d'audit commandité par le directeur de la SIRN, Saliou Samb, vient confirmer les manquements techniques graves, à la limite du sabotage, notés dans la tenue des infrastructures concédées dont la dénonciation a valu des actes de harcèlement, d'intimidation et de licenciements abusifs à plusieurs travailleurs de Dakarnave. Ainsi, il a félicité le courage et l'engagement patriotique du DG de la SIRN, société de patrimoine, pour commanditer l'audit de cette concession qui constituait une vieille doléance de l'ensemble des travailleurs de Dakarnave.

Ce même rapport d'audit, poursuit-il, vient révéler, en effet, un carnage financier sans précédent étalé sur 22 ans, avec des milliards de francs perdus par l'État, alors que les Portugais de Lisnave Internacional empochaient des montants faramineux, là où la SIRN, bien que propriétaire des infrastructures, et les travailleurs de Dakarnave perçoivent la portion congrue.

Pour rappel, l'État du Sénégal a conclu, en 1999, sous le régime socialiste, un contrat léonin avec Lisnave Internacional pour l’exploitation des infrastructures de réparation navale, à travers sa filiale Dakarnave.

Ainsi, "considérant les manquements graves à ces lourds engagements contractuels, la gestion nébuleuse de cette concession occasionnant des manques à gagner financiers considérables pour la SIRN, le passif social très lourd de Dakarnave ponctué par des conflits sociaux répétitifs et des suppressions abusives des emplois, le collectif, bénéficiant du soutien de tous les travailleurs actifs de ladite société, demande à l'État du Sénégal un soutien appuyé à l'action engagée par le directeur de la SIRN, Saliou Samb, qui a agi dans le sens de la sauvegarde des intérêts du Sénégal, à travers l'évaluation de cette concession’’.

Le collectif demande, aussi, ‘’la résiliation unilatérale de la concession pour manquements graves aux obligations contractuelles et d'engager des poursuites devant les tribunaux contre Lisnave Internacional et Dakarnave ; de confier l'exploitation commerciale des infrastructures de réparation à la SIRN, aidée par les compétences locales existantes, en collaboration avec un partenaire technique sérieux et reconnu au plan international dans les domaines de la construction et la réparation navale’’.

Les travailleurs réclament, en outre, un programme de modernisation des infrastructures de construction et de réparation navale au rythme des évolutions technologiques, pour répondre aux besoins de la modernisation de la flotte de pêche artisanale.