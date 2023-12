De Grands Coalitions et Partis politiques sans grand homme politique

(Premier cas d’école à travers lequel Dr El hadji Mouhamadou Fadilou Diallo BA donne des cas d’études concrets qui prouvent pourquoi : Aucun des candidats, en lice, ne remportera les élections présidentielles de 2024)

Parmi les mouvements, partis et coalitions politiques les plus représentatifs de la scène politique sénégalaise et qui aspirent à présenter un candidat aux élections présidentielles de 2024, nous allons en considérer 4 comme des cas d’étude. Il s’agit de la Coalition politique Benno Bokk Yaakaar, de l’Ex Parti politique Pasteef, du Parti politique PUR, du Parti politique PDS. La liste peut ne pas être exhaustive.

Mais dans l’article de ce présent numéro correspondant au cas d’école relatif aux Grands Coalitions et Partis politiques sans Grand homme politique, nous allons aborder 2 cas d’étude, pour le moment. Par souci d’épargner le lecteur d’un texte trop long qui pourrait le dissuader de le lire ou de le lire en profondeur pour mieux s’approprier l’analyse. Il s’agit des cas de la Coalition politique Benno Bokk Yaakaar et de celui du Parti politique PUR. Les 2 autres cas correspondant à celui du l’Ex- Parti politique Pasteef et de celui du Parti politique PDS, qui constituent la suite pour ce cas d’école seront publiés dans un prochain numéro, tout juste après celui-ci.

Benno Bokk Yaakaar et PUR, 2 Grands Coalitions et Partis politiques, à leur base, mais sans Grands homme politique, à leur tête

Certes Benno Bokk Yakaar et PUR sont de grands et même de très grands coalitions et Partis politiques, suivant les critères classiques de classification d’une organisation politique relatifs, entre autres, au nombre de mouvements et de sympathisants qui la composent et au niveau de conformité des militants à la discipline de Parti.... Mais pour autant, aucun d’entre eux ne se trouve, présentement, dans une configuration qui pourrait lui permettre de remporter les élections présidentielles de 2024. L’explication est fournie par l’histoire politique des élections présidentielles au Sénégal. En effet, toutes les personnalités et les Partis et Coalitions politiques qui ont eu à présider aux destinées du Sénégal, depuis l’accession du pays à l’Indépendance jusqu’à aujourd’hui, ont combiné 2 facteurs clés de succès :

Etre un Grand homme politique et être à la tête d’une Grande Coalition ou Parti politique.

Or, ces 4 Partis et Coalitions et Partis politiques plébiscités comme les mouvements politiques les plus représentatifs de la scène politique sénégalaise, qui ont les meilleures dispositions dans cette lutte pour le fauteuil présidentiel en 2024, sont sans conteste de Grands Coalitions et Partis politiques. Mais, il n’en demeure pas moins qu’ils ne remplissent que ce seul critère présidentiable sur les 2, celui de Grand Coalition et Parti politique. Leur tendon d’Achille électoral se trouve sur le critère du candidat présidentiable. Or, leur candidat proposé (Coalition Benno Bokk Yaakaar, leur candidat supposé (Ex-Pasteef), leur candidat imposé (PUR), leur candidat déposé (PDS) n’est pas, du moins pour le moment, un Grand homme politique au Sénégal pour l’accomplissement d’une destinée présidentielle. Pour en avoir une idée précise, appréciez dans ce qui suit l’étude qui est faite, d’abord, sur les caractéristiques de taille politique pour la Coalition politique Benno Bokk Yaakaar et du Parti politique PUR et, ensuite, sur les caractéristiques d’envergure politique pour Amadou BA et pour Aliou Mamadou DIA.

De Grands Coalitions et Partis politiques mais qui n’ont pas, encore, de Grands hommes politiques pour les porter

Tout le monde connait Benno Book Yaakaar qui reste la plus grande Coalition politique que le Sénégal n’ait jamais connue dans son histoire politique. Mais qu’est-ce que le sénégalais lambda qui, en vérité, est le grand électeur qui intronise les Présidents, connaît de l’homme politique Amadou BA que Benno Book Yaakaar supporte et qui devrait porter, en retour, Benno Bokk Yaakaar à la station présidentielle en Février 2024 ?

Tout le monde connait PUR qui est le plus grand parti politique d’opposition de l’histoire politique du Sénégal, le plus discipliné. Mais qu’est-ce que le sénégalais lambda qui, en vérité, est le grand électeur qui intronise les Présidents, connaît de l’homme politique Aliou Mamadou DIA que le PUR supporte et qui devrait porter, en retour, le PUR à la station présidentielle en Février 2024 ?

Essayons de répondre à chacune de ces questions en prenant chaque Coalition et Parti politique comme un cas d’étude dans notre premier cas d’école qui concerne, rappelons-le, les Grands Coalitions et Partis politiques, à leur base, sans Grand homme politique, à leur tête.

Benno Bokk Yaakaar, la plus Grande coalition politique de l’histoire politique du Sénégal

Benno Bokk Yaakaar est la plus grande coalition politique que le Sénégal n’ait jamais connue dans son histoire politique, en termes de nombre de Mouvements, Partis et Coalitions de partis qui la composent.

Benno Bokk Yaakaar est la plus grande coalition politique que le Sénégal n’ait jamais connue dans son histoire politique, en termes de constance dans le compagnonnage de ses membres fondateurs. Malgré les aléas politiques, les perturbations politiques, les contradictions politiques qui la secouent, ses ont su durer ensemble et faire perdurer la Coalition politique jusqu’à aujourd’hui ; 12 ans après.

Benno Bokk Yaakaar est la plus grande coalition politique que le Sénégal n’ait jamais connue dans son histoire politique, en termes de victoires électorales engrangées. En effet, durant ces 12 dernières années au Pouvoir, la Coalition politique a remporté toutes les joutes électorales auxquelles elle a participé.

Benno Bokk Yaakaar est la plus grande coalition politique que le Sénégal n’ait jamais connue dans son histoire politique, en termes de longévité au Pouvoir (Il est vrai que le PS a fait beaucoup mieux si on combine le règne de SENGHOR et DIOUF à la tête du pays qui a duré presque 40 ans. Mais, si on combine le PDS et la coalition Benno Bokk Yaakaar, le régime libéral a été au Pouvoir et se maintient encore au pouvoir depuis 24 ans. Et les représentants libéraux ne semblent pas être prêts lâcher les rênes du Pouvoir, en perspective des 50 ans de règne que leur prédisait leur Père politique Abdoulaye WADE).

D’ailleurs, par cette opportunité de gestion du Pouvoir sur une aussi longue période que la Coalition Benno Bokk Yaakaar a eue, elle s’est enrichie sur tous les plans qu’une organisation politique a besoin de s’enrichir pour établir et renforcer sa suprématie politique sur ses adversaires politiques. Benno Bokk Yaakaar n’a pas lésiné sur les moyens dans sa volonté d’atteindre l’objectif affiché de son chef qui l’a ainsi théorisé : Réduire l’opposition à sa plus petite expression.

Mais si Benno Bokk Yaakaar est, incontestablement, la plus Grande Coalition politique que le Sénégal n’ait jamais connue dans son histoire politique, qu’en est-il de son challenger Amadou BA ?

Qui est Amadou BA pour les Sénégalais? Est-il un grand homme politique à leurs yeux ?

Le sénégalais lambda connaît Amadou BA comme le Grand professionnel des impôts qui a réussi à faire gagner au Sénégal de grandes sommes d’argent, dans le cadre de son travail (si l’on en croit à Madiambal Diagne, qui le déclare, dans son ouvrage qu’il lui a consacré).

Le sénégalais lambda connaît Amadou BA comme le grand Directeur des impôts, sous le Président Abdoulaye WADE, qui a réussi la prouesse d’apaiser le climat social d’une administration financière en ébullition, dans ces années-là. Il a su ramener le clame et a parvenu à re-mettre au travail des syndicalistes, à la limite radicaux dont le Secrétaire général de l’époque était un certain Ousmane SONKO.

Le sénégalais lambda connaît Amadou BA comme le Ministre de l’économie et des finances, sous le premier mandat du Président Macky Sall, par sa grande capacité de mobilisation d’investissements massifs pour le financement du PSE.

Mais le sénégalais lambda connaît aussi Amadou BA comme le Ministre des affaires étrangères, plutôt terne, sous le début du second mandat du Président Macky SALL.

Mais le sénégalais lambda connaît aussi Amadou BA comme le Premier Ministre, au bilan mitigé selon les analystes, sur la fin du mandat du Président Macky SALL.

Mais le sénégalais lambda connaît aussi Amadou BA comme le responsable politique des Parcelles Assainies, qui n’a jamais su s’imposer et imposer la Coalition Benno Bokk Yaakaar, dans son fief politique.

Mais le sénégalais lambda connaît aussi Amadou BA comme le Coordonnateur général des élections législatives de Dakar pour la Coalition Benno Bokk Yaakaar et qui a fini par faire perdre au régime au Pouvoir la localité électorale la plus stratégique du Pays, qui se trouve être Dakar, la Capitale du Sénégal.

Mais le sénégalais lambda connaît aussi Amadou BA comme le choix du Président Macky SALL pour être le candidat de la Coalition Benno Bokk Yaakaar pour les élections présidentielles de 2024, d’une part, et, d’autre part pour être son successeur à la tête du Sénégal. Mais, malgré ce plébiscite du chef, il reste encore contesté par certains ténors de son camp politique qu’il n’a pas encore réussi à réunir autour de sa candidature. Au risque même que Benno (unification) ne devienne Beenoo (dés-unification).

PUR est le plus Grand Parti politique le plus discipliné de l’histoire politique du Sénégal

PUR est le plus Grand Parti politique le plus discipliné de l’histoire politique du Sénégal, dans son organisation et dans son fonctionnement. A PUR, l’organigramme est clairement défini et, surtout, les fiches de poste des uns et des autres sont connues et suivies à la lettre. Toute faute politique se paie cash. Le Professeur Issa SALL, candidat du PUR aux élections présidentielles de 2019, l’a appris à ses dépens quand il s’est donné une liberté de ton et de mouvement en se rapprochant de la Coalition Benno Bokk Yaakaar sortie vainqueur des élections présidentielles.

PUR est le plus Grand Parti politique du Sénégal le plus discipliné de l’histoire politique du Sénégal, dans son rapport avec son Président Charismatique qu’est Serigne Mouhamadou Moustapha SY. Génie du Verbe et de l’Esprit, il se révèle être un Meneur de foule pour ses militants dévoués qui suivent, toujours, ses propos et ses directives. Il est un communicateur hors pair et un meneur de foule qui a le don rare d’immobiliser et de mobiliser son public sur qui il a une mainmise directe. Rares sont les hommes politique qui ont une si bonne maîtrise de leurs militants, sympathisants et Talibés.

PUR est le plus Grand Parti politique du Sénégal le plus discipliné de l’histoire politique, par le respect que lui voue toute l’opposition politique de tous bords. Quelle prouesse de faire l’unanimité au sein de l’opposition quand on sait qu’il n y a pas plus désunie que l’opposition politique sénégalaise où derrière leur union de façade, chacun abat ses cartes en espérant un faux-jeu de l’autre le mettre hors-jeu. Mais PUR reste la constante de l’opposition avec qui tout le monde veut et contre qui personne ne veut être. L’illustration parfaite nous est donnée par la forte délégation présente lors de la célébration du Maouloud 2023, organisé par le Président du PUR au niveau du champ de course de Tivaouane, qui a vu la présence effective de : « Tous les plus grands représentants de l’opposition sous la bannière de la Coalition Yewwi askan wi, dont Khalifa Sall, accompagné de Ousmne Sonko, Aïda Mbodj et Cheikh Tidiane Youm, entre autres ténors de l’opposition sénégalaise ».

Mais si PUR est, incontestablement, le plus grand parti politique le plus discipliné de l’histoire politique du Sénégal, qu’en est-il de son challenger Aliou Mamadou DIA ?

Qui est Aliou Mamadou DIA pour les Sénégalais? Est-il un grand homme politique à leurs yeux ?

Le sénégalais lambda connaît Aliou Mamadou DIA comme le cadre des organisations internationales, donc un expert dans son domaine.

Le sénégalais lambda connaît Mamadou Aliou DIA comme un compétent dans le domaine du développement.

Le sénégalais lambda connaît Mamadou Aliou DIA comme celui qui a été choisi/imposé, par le Président charismatique et respecté de PUR, pour être le candidat du Parti aux élections présidentielles de 2024.

Mais le sénégalais lambda connaît aussi Aliou Mamadou DIA comme cet inconnu qui est parti loin se tresser des lauriers et qui revient chercher la véritable gloire qui est celle qui est obtenue au sein des siens. Ainsi que l’a reconnu Du Bellay à travers ses vers :

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, Ou comme cestuy-là qui conquit la toison, Et puis est retourné, plein d'usage et raison, Vivre entre ses parents le reste de son âge !

Mais le sénégalais lambda connaît aussi Aliou Mamadou DIA comme celui-là qu’il n’a pas vu à ses côtés au moment où le peuple sénégalais a vécu, ces dernières années, les pires drames dans sa vie économique, sociale et politique.

Mais le sénégalais lambda connaît aussi Aliou Mamadou DIA comme celui-là qui veut les diriger, au niveau de la station suprême de Présidence de la République, sans avoir jamais sollicité un mandat local, au niveau de la base.

Mais le sénégalais lambda connaît aussi Aliou Mamadou DIA comme le tout nouveau (à leurs yeux) qui élevé à la tête de PUR, à la place et au détriment des figures familières qui ont toujours été les pieds du PUR.

A travers cette fresque politique réalisée sur la Coalition politique Benno Bokk Yaakaar et son challenger Amadou BA et sur le Parti politique PUR et son challenger Aliou Mamadou DIA, il apparait le schéma d’une élection présidentielle en 2024 avec de Grands Coalitions et Partis politiques, à leur base, sans Grand homme politique, à leur tête.

Cette moitié de fresque, devrait-on dire, compte également d’autres images similaires telles que celle de l’Ex-Parti politique Pasteef et son challenger Bassirou Diomaye FAYE et celle du Parti politique PDS et son challenger Karim WADE. Ces 2 dernières évoquées vont d’ailleurs constituer, la suite de cette fresque politique, que nous exposerons dans le prochain numéro qui va sortir, tout juste après celui-ci.

El Hadji Mouhamadou Fadilou Diallo BA

Dr en sciences de l’information et de la communication de l’Université d’Aix-Marseille

Spécialiste en communication politique, sociale, territoriale, organisationnelle

Expert CEDEAO en Communication-Journalisme

Enseignant-Chercheur à l’ESEA ex ENEA