De l’irrecevabilité de la plainte pour crimes contre l’humanité déposée sur la table du Procureur de la Cour Pénale Internationale (CPI) contre l’Etat du Sénégal

L’actualité des dernières années est riche en évènements liés au droit international et en particulier au droit pénal international. La Cour pénale internationale a, quant à elle, connu d’importants développements avec notamment, le renvoi de la situation en Libye par le Conseil de sécurité des Nations Unies, des avancées dans la situation au Kenya, la suite à l’arrestation de l’ancien Président ivoirien Laurent Gbagbo, ou encore la saisine de la Cour par le Mali, les Comores etc.

Contrairement à ce que prévoient les statuts du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda à l’effet que ces tribunaux ont la primauté sur les juridictions nationales, le statut de Rome1 précise que la CPI est complémentaire des juridictions nationales2. Dans le cadre de cet équilibre entre la souveraineté des Etats à poursuivre les présumés responsables de crimes internationaux et le développement d’une institution judiciaire autonome et indépendante, le principe de complémentarité est ici abordé d’un point de vue critique. Aujourd’hui, une plainte semble indiquer que le Sénégal devrait répondre devant la CPI.

La nature de la plupart des crimes commis au regard du droit international sont généralement commises par des agents de l’Etat ou avec leur complicité. Il vaut donc mieux, bien souvent, que la répression de ces crimes relève d’instances judiciaires internes. Si le cadre international de poursuite et de répression reste le plus naturel et le plus satisfaisant intellectuellement, c’est d’abord dans l’ordre interne que s’est inscrite en premier lieu la répression des infractions internationales3.

L’article premier du statut de Rome souligne avec acuité le rôle capital et la responsabilité première des juridictions nationales dans la répression des crimes les plus graves et, tout cela, en conformité avec les normes universelles de protection des droits humains. Ainsi, l’adoption du texte international sur la Cour le 17 juillet 1998, suivie de son entrée en vigueur le 1er juillet 2002, a non seulement signifié l’instauration d’une nouvelle Cour pénale internationale permanente, mais aussi la mise en place d’un nouveau système judiciaire international, ceci en

Malick BA

Docteur en droit privé

Spécialiste du droit pénal international Bamalick210@gmail.com

1 Cf. alinéa 10 du Préambule et l’article 1 du statut de Rome.

2M- C. TOUSIGNANT, L’instrumentalisation du principe de complémentarité de la CPI : une question d’actualité, Revue québécoise du droit international, 2012, p. 74.

3 H. ASCENSIO et ali, (dir), Droit International Pénal, Ed. APEDONE, Paris, 2000, p.871.