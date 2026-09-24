Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, le Groupe de Lutte Anti-Drogue (GLAD) de la Gendarmerie nationale a procédé ce lundi 21 septembre 2026 à l’interpellation d’un individu de nationalité nigériane demeurant au quartier Liberté 6.

En effet, selon la gendarmerie, à la suite d'un renseignement faisant état d'un réseau de trafic de drogue établi dans le secteur des SICAP Libertés, le GLAD de la Gendarmerie nationale a mené une opération dans le secteur. La fouille effectuée sur le suspect interpellé a permis la saisie de quarante (40) grammes de cocaïne, vingt-cinq (25) boules de crack et du chanvre indien conditionné.