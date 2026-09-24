Le Mouvement des Commerçants du Quai de Thiaroye a organisé hier une conférence de presse pour parler de la gestion de leur marché. D'après leur porte-parole ce qui motive cette énième sortie, c'est pour encore une fois dénoncer les agissements du promoteur qui a construit le centre commercial ainsi que la Mairie de la ville de Pikine. "On ne peut pas concevoir l'arrêté pris par la Mairie de la ville de Pikine concernant le marché de Thiaroye, arrêté délivrer le 28 janvier 2003.

Au moment où cet arrêté a été pris, c'est là qu'Abdoulaye Wade a sorti le décret, le 6 novembre 2003. Donc aujourd'hui, cet arrêté pris par la Mairie de la ville de Pikine et le décret sorti par Abdoulaye Wade pour 4,4 hectares et 5,5 hectares, c'est ce que nous voulions dénoncer concernant le promoteur.

Car cela fait longtemps que nous dénonçons ce qu'il fait au sein du marché de Thiaroye" a donné M. Mbaye. Qui a accusé le promoteur de vol. "Ce vol qu'il a commis, certain on peut dire qu'il y a quelques autorités derrière lui qui le poussent depuis l'époque d'Abdoulaye Wade. C'est cela que nous voulons s'arrêter, cesser car les commerçants sont fatigués et ils sont à bout. Qu'il rende les places qu'il a occupées, qu'il les restitue à la population, car ces places sont sous contrat de location-vente.

S'il veut vous retirer une place et que vous allez en justice, c'est de la location-vente qu'il s'agit" a-t-il ajouté. Avant d'interpeller à nouveau les autorités actuelles car de Wade est passé à Macky Sall, rien n'a été fait. "Nous faisons appel à l'État actuel pour qu'il s'adresse à ce promoteur qui opprime des centaines de Sénégalais, des centaines de commerçants. Le marché de Thiaroye est le plus grand des marchés. Ils tirent un argent propre pour construire Thiaroye et développer le secteur de Thiaroye.

C'est ce que nous comptons dénoncer. Nous disons aux autorités que nous leur laissons, suite à l'annonce que nous avons faite, quelques jours, pour régler la situation du marché de Thiaroye" a menacé M. Mbaye