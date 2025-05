Le Sénégal continue de faire face à des obstacles croissants en matière de visas, en 2024, avec un taux de rejet très élevé. L'espace Schengen, qui comprend 29 pays, dont la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, facilite la libre circulation à travers les frontières européennes. Cependant, pour de nombreux Africains, obtenir un visa Schengen est devenu de plus en plus difficile. Certains pays, confrontés à des taux de rejet particulièrement élevés, continuent de faire face à ces obstacles.

Selon les données de la Commission européenne, après les Comores et la Guinée-Bissau, le Sénégal a enregistré le troisième taux de refus le plus élevé d'Afrique, soit 46,8 %. Cela indique des difficultés persistantes en matière de visas pour ses citoyens. Les demandeurs du monde entier paient des frais de visa non remboursables de 90 euros.

Au total, les pays africains ont perdu 60 millions d'euros en frais de visas Schengen refusés en 2024, selon une analyse du Lago Collective. Cet organisme de recherche et d'art basé à Londres suit les données sur les visas européens de court séjour depuis 2022 et affirme que l'Afrique est le continent le plus touché par le coût des refus de visas.

Il faut rappeler que 1 214 Sénégalais ont vu leur demande d’asile refusée ainsi que 41,15 % des demandes de visas en 2023.

F. BAKARY CAMARA