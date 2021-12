Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, a inauguré, hier, le commissariat d’arrondissement de Diamaguene Sicap Mbao (DSM) d’un coût de 207 millions F CFA.

Après l’inauguration du commissariat d’arrondissement de la cité Aliou Sow de Guédiawaye, la semaine dernière, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique était, hier, à Diameguene Sicap Mbao, pour celle du commissariat d’arrondissement de ladite localité.

Selon Antoine Félix Diome, la série d’inaugurations de ces infrastructures policières entre dans le cadre du rapprochement de la police des populations, en application des instructions du président de la République Macky Sall, très fortement attaché à la tranquillité et à la quiétude des Sénégalais.

C’est la raison pour laquelle, poursuit-il, d’importants efforts ont été consentis sur les ressources propres de l’État, pour appuyer le déploiement de ses services de sécurité publique, tous secteurs confondus, particulièrement dans le département de Pikine.

Ce nouveau joyau qui couvre également la commune de Tivaouane Diacksao, a été ainsi réalisé pour un montant de 207 millions F CFA, hors équipement, entièrement financé par l’État du Sénégal. Cet édifice, à l’instar des nouveaux commissariats ouverts cette année, renseigne le ministre, est construit selon les normes et standards en vigueur. Il allie sécurité et confort, tout en garantissant aux usagers du service public une bonne accessibilité, de même que pour ceux qui seraient en conflit avec la loi, le respect de leurs droits et la préservation de leur dignité.

‘’L’urbanisation de notre pays a généralement comme corollaire l’accroissement des défis sécuritaires, mais également l’émergence de nouvelles formes de délinquance, notamment celles liées aux technologies de l’information et de la communication. Je veux, à cet égard, redire à nos chers concitoyens, que l’État veillera sur leur sécurité, en tout temps et en tout lieu. Ainsi, dans la perspective de mieux juguler la délinquance et de renforcer durablement la quiétude des populations, la stratégie de densification du maillage sécuritaire national sera accrue, afin de répondre convenablement aux attentes des Sénégalais’’, a confié le premier policier du pays.

Actuellement, selon lui, la prise en charge sécuritaire des communautés nécessite une implication individuelle et un engagement collectif de tous, aux côtés des forces de sécurité, tant les défis sont nombreux et variés. Sous ce rapport, il a invité aussi les habitants à collaborer avec les forces de sécurité. Aux fonctionnaires de police, en sus de leur demander de prendre soin de ce commissariat, il leur a également exigé de faire preuve d’une écoute attentive à l’égard des populations, de prendre en charge correctement leurs requêtes et de maintenir l’ordre public dans leur environnement, conformément à la réglementation.