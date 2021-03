Le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné, hier, Pape Kébé à un mois d’emprisonnement ferme. Il est reconnu coupable des chefs de menaces de mort, injures, détention d’arme blanche et destruction de biens appartenant à autrui.

Pape Kébé a comparu, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Il est poursuivi pour menaces de mort, injures, détention d’arme blanche et destruction de biens appartenant à autrui. Face au juge, le prévenu, même s’il reconnaît avoir injurié la partie civile Anne-Marie Gaye et d’avoir démonté son téléviseur, conteste le chef de menaces de mort et de détention d’arme blanche.

Il ressort des débats d’audience que la dame Anne-Marie avait loué une chambre au prévenu. Mais, en élaborant le contrat de bail, elle ignorait que celui-ci louait la chambre pour sa petite-amie. Ce qui n’a pas plu à la partie civile qui, après seulement 15 jours, a sommé la locataire de quitter les lieux. Mais elle n’a pas remis à son locataire sa caution qui s’élève à 80 mille francs CFA. Celui-ci, après moult tentatives de recouvrer ses fonds, a eu une violente altercation avec sa bailleresse.

D’après lui, il s’est rendu chez la dame pour récupérer son argent. Seulement, dit-il, ‘’dès que j’ai mis les pieds dans sa maison, elle a fermé la porte à clé. Face à son refus de me remettre mon argent, j’ai d’abord démonté sa télévision. Je me suis ensuite rendu à la cuisine et j’ai saisi le couteau pour défoncer la porte qu’elle a fermée’’. Selon lui, il n’a jamais menacé de mort la partie civile Anne-Marie Gaye qui était seule chez elle avec son enfant.

Toutefois, à en croire la plaignante, n’eût été l’arrivée de ses voisins, le pire allait se produire. Néanmoins, elle reconnaît devoir de l’argent au prévenu. ‘’Quand les voisins sont arrivés, j’en ai profité pour le filmer. Il proférait des injures acerbes à mon encontre’’, déclare-t-elle, tout en précisant que le prévenu a tout saccagé chez elle. Pour réparation du préjudice causé, elle réclame le montant de 500 mille francs CFA.

Dans son réquisitoire, le maître des poursuites a déploré l’attitude du prévenu. Estimant que les faits qui lui sont reprochés sont constants, la représentante du ministère public a requis 6 mois d’emprisonnement ferme contre Pape Kébé.

Maitre Cayossi, avocat de ce dernier, après avoir demandé de relaxer son client des chefs de menaces de mort et de détention d’arme blanche, a sollicité une application bienveillante de la loi pour les délits de destruction de biens appartenant à autrui et d’injures.

Au terme de sa plaidoirie, son client, qui est reconnu coupable, a écopé d’une peine d’un mois ferme de prison. Il doit allouer à la partie civile la somme de 400 mille francs CFA pour réparation du préjudice causé.