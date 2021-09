Le mouvement Y en a marre est prêt à défendre jusqu’au bout Simon et Kilifeu, deux membres importants de cette organisation, qui ont participé à toutes les luttes citoyennes. Ces derniers sont cités dans une affaire d’escroquerie et de tentative de faux.

Dès la diffusion de vidéos mettant en cause Landing Mbessane Seck alias (Kilifeu), inculpé dans une affaire d’escroquerie et de tentative de faux, le mouvement citoyen Y en a marre a souligné dans une note que tout acte posé par un de ses membres, en dehors de ses activités officielles, est considéré comme strictement personnel. Resté aphone après cette publication pour laisser la justice faire son travail, Y en a marre est sorti de sa réserve, pour prendre la défense de Kilifeu (poursuivi pour association de malfaiteurs, corruption, tentative de faux dans un document administratif et de tentative de trafic de migrants), mais également de Simon Kouka, qui a été cité dans cette procédure par Thierno Amadou Diallo et qui est inculpé pour trafic de migrants et tentative de faux et usage de faux. Ce, à la lumière de ce qui s'est passé lors des auditions au parquet.

Pour les activistes, la justice est en train d’être instrumentalisée par le pouvoir Exécutif pour retenir Simon et Kilifeu dans les liens de la détention. ‘’Nos avocats ont été là pendant les auditions, et à temps réel, nous avons été mis au courant de tout ce qui s’est passé, de la Dic au parquet. Et c’est fort de cela que nous vous disons aujourd’hui que ce qui est en train de se passer est un simulacre de justice’’, a déclaré, hier, face à la presse, le coordinateur de Y en a marre, Alioune Sané.

‘’La justice, encore une fois, est malheureusement en train d’être utilisée comme bras armé du pouvoir Exécutif dans ce dossier-là, pour casser des activistes, pour faire en sorte que cette chose qui est restée en travers de la gorge de Macky Sall depuis les évènements de mars dernier, puisse taper un peu partout pour que toutes les voix discordantes puissent être étouffées, discréditées’’, a-t-il ajouté, estimant que c’est aussi pour faire en sorte que la voie soit grandement ouverte pour briguer un troisième mandat.

Contre-feu

Pour les membres de Y en a marre, d’abord, le timing pose problème dans cette affaire. En effet, la première vidéo a été diffusée le 28 juillet dernier. Depuis cette diffusion, il n’y a eu aucune charge contre Kilifeu, jusqu’au 7 septembre dernier. Cette date correspond à l’éclatement de l’affaire de présumée fabrication et de fraude de trafic sur des passeports diplomatiques impliquant des députés du peuple. Alioune Sané pense que cette histoire dans laquelle leurs membres sont cités, n’est qu’un contre-feu. ‘’C’est quand cela a éclaté que ‘l’affaire Kilifeu’, ce contre-feu, a été créée. Ils sont venus, sans mandat d'amener, mais Kilifeu est parti répondre à cette convocation. Et toute suite, ce qui a voulu être établi, c’est le lien entre l’affaire des passeports diplomatiques qui met en cause des députés et le problème de Kilifeu’’, dit-il.

‘’Mais, dans la même soirée, ça a été écarté. Ils ont interrogé les vidéos pour voir, à travers les discussions que Kilifeu a eues avec le gars, parlant de passeports diplomatiques, s’il y a eu des actes délictuels pour qu’ils puissent matérialiser cela. Après enquêtes, il n’y a rien eu de cela. C’est pour cela que, pour le retenir en garde à vue, il y a eu cette accusation d’escroquerie. C’est seulement sur la base des témoignages de Thierno Amadou Diallo, qui est un délinquant multirécidiviste, que repose cette affaire. Il a dit que Simon lui a loué son passeport français’’, a-t-il dit.

Lundi dernier, sur les délits d’escroquerie, Simon et Kilifeu ont été présentés au parquet. Selon Y en a marre, jusqu’à 17 h, les avocats de ses membres ont été informés du fait que l’affaire, vu la ‘’légèreté’’ du dossier, allait être jugée hier jeudi, en flagrants délits.

Ainsi, pour les activistes, il y a eu des choses qui se sont passées entretemps. ‘’Les gens se sont rendu compte qu’on allait vers un procès sans partie civile, un procès pour lequel nos avocats étaient prêts pour ce jeudi. Ils se sont rendu compte que ça allait être du théâtre. Il y a eu les retours du parquet. Et c’est là que la fabrication de charges a commencé pour faire en sorte que le dossier soit mis en instruction’’, a martelé l'un des porte-parole du jour.

‘’C’est la première fois que le procureur s'autosaisisse pour une affaire qui concerne deux citoyens, sans qu’il ait une plainte’’, renchérit le rappeur Thiat, dénonçant, par la même occasion, une auto-saisine sélective. ‘’Combien de rapports de contrôle de l’Etat (l’Ofnac, IGE…) dorment dans les tiroirs du procureur de la République et qui mettent en cause de hauts dignitaires de ce pays, sans que rien ne soit fait’’, dit-il.

‘’Y en a marre est une institution à préserver’’

Des personnalités politiques telles qu’Ousmane Sonko du Pastef, Babacar Diop de Fds/Guelewars et Barthélémy Dias, des activistes issus d’autres organisations (Frapp, Noo Lank,) et des artistes (Nit Doff) ont tenu à manifester tout leur soutien et solidarité à Kilifeu et à Simon.

Selon le Dr Babacar Diop, ‘’Y en a marre est une institution à préserver. Quand les citoyens sont inquiets, ils vont voir Y en a marre, Frapp, Noo Lank. Où sont les syndicats, les centrales syndicales, etc. ? Auparavant, c’était les partis politiques de gauche qui portaient les luttes, mais aujourd’hui, c’est des mouvements comme Y en a marre’’, dit-il. ‘’Est-ce qu’on a le droit de croiser les bras pendant qu’on complote contre de telles institutions ? Y en a marre doit être préservé, défendu. Nous en avons besoin, la jeunesse africaine en a besoin, Macky Sall lui-même en aura besoin dans les années à venir’’, ajoute le leader de Fds/Guelewars.

D’après Ousmane Sonko, tout ce que veut le président Macky Sall, c’est de ‘’décrédibiliser’’ le mouvement Y en a marre. ‘’Je ne crois pas à cette histoire. Et si cette histoire était vraie, ce que l’on fait individuellement ne concerne pas le mouvement. Faire le link, c’est de la mauvaise foi’’.

De son côté, l'activiste Guy Marius Sagna, qui estime qu’il y a une grande part de complot dans cette affaire, a insisté sur la suspension des activités de Kilifeu dans le mouvement Y en a marre. ‘’Kilifeu et Y en a marre ont donné une bonne leçon de gouvernance aux membres du gouvernement. Dans une longue liste de scandales portant sur des milliards dans lesquels sont cités certains gouvernants, personne n’a démissionné. L’APR ne sort aucun communiqué pour se prononcer sur ça’’, dit-il.

Par ailleurs, en ce qui concerne la collecte et la diffusion des données à caractère personnel, qui sont punies par la loi, Y en a marre a annoncé une plainte de Kilifeu. ‘’Le procureur ne s’est pas autosaisi pour ça, mais, il regarde le contenu pour mener une enquête. Une plainte a été déposée par les avocats de Kilifeu auprès de la brigade de la cybercriminalité. Jusque-là, rien’’, regrettent les membres du mouvement.

Pour ce qui est de la diffusion de la vidéo, ils soupçonnent des agents de la justice et des avocats. ‘’Thierno Amadou Diallo, qui est en prison, comment peut-il diffuser une vidéo ? La personne qui a diffusé ces vidéos se trouve entre l’institution judiciaire et ses avocats. Des enquêtes seront menées et la personne qui l’a fait paiera devant la justice’’, disent-ils. Un pool d’avocats s’est volontairement et de façon bénévole constitué pour défendre Simon et Kilifeu. Il est composé de Me Moussa Sarr, Me Bamba Cissé, Me Khouressi Ba, Me Ciré Cledor Ly, Me Abdoulaye Tall, Me Sayba Danfakha, et Me Oumar Faty.

BABACAR SY SEYE