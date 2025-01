Le gouvernement du Sénégal renforce son arsenal de lutte contre la migration irrégulière. Il vient d’installer, dans la région de Kolda, des comités régional et départemental de lutte contre le phénomène, dont le but est de permettre aux acteurs déconcentrés de participer à l’effort de lutte. Cette rencontre a vu la participation des autorités administratives, des élus locaux, des chefs de service et des forces de sécurité.

L’État du Sénégal intensifie sa lutte contre la migration irrégulière dans le pays. Pour y parvenir, des comités régional et départemental de lutte contre ce fléau viennent d’être installés à Kolda, considérée comme l'une des régions pourvoyeuses de candidats à cette aventure périlleuse. ‘’Nous sommes à Kolda pour procéder à l’installation des comités régional et départemental de lutte contre la migration irrégulière (…) dans la volonté de territorialiser la lutte contre la migration irrégulière afin de permettre à tous les acteurs déconcentrés de participer à cette lutte’’, a déclaré Modou Diagne lors de la cérémonie d’installation.

Le secrétaire permanent du Comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière souligne que ‘’la volonté de territorialiser la lutte contre la migration irrégulière est la raison pour laquelle ces comités ont été créés, afin de permettre à tous les chefs de service au niveau régional et départemental, ainsi qu’à tous les autres acteurs, que ce soit la société civile, les partenaires techniques et financiers, et l’ensemble des communautés de base de participer à la lutte’’.

L’émigration irrégulière a démarré depuis plus d’une vingtaine d’années et a causé de nombreuses pertes en vies humaines, en particulier chez les jeunes, mais aussi chez les femmes et les enfants. C’est pour apporter des réponses à ce fléau que les autorités ont mis en place ce cadre pour coordonner l’ensemble des actions des ministères et structures ayant pour compétence la surveillance de nos frontières.

Il s’agit d’une nouvelle stratégie d’action pour freiner cette hémorragie humaine. C’est la raison pour laquelle l’État a décentralisé les actions. Une stratégie nationale a été élaborée et validée par les autorités, et un plan d’action opérationnel triennal est associé à cette stratégie pour viser une réduction drastique du fléau d’ici 2033.

Il y a également des plans opérationnels triennaux qui visent cinq axes concrets : la prévention, la sensibilisation, l’accompagnement et la réinsertion des migrants de retour, la gestion de nos frontières et la répression. Un accent particulier sera mis sur la prévention et la sensibilisation pour donner la bonne information aux jeunes.

D’après le gouverneur de Kolda, Moustapha Ndiaye, la région du Fouladou est une zone pourvoyeuse de candidats à la migration irrégulière. ‘’Dans le plan d’action qui sera défini, il sera question de mettre l’accent sur la sensibilisation et la prévention pour déconstruire les idées reçues des jeunes, consistant à dire que dès que vous franchissez les frontières européennes, vous avez réussi votre vie. Cela n’est pas exact et ne correspond pas à la réalité’’, a-t-il martelé.

Cette initiative marque une étape importante pour le gouvernement du Sénégal dans la réduction drastique du fléau d’ici 2033.

NFALY MANSALY