DEUX RAMADAN/DEUX KORITES… JUSQU’A QUAND ?

Le spectacle ubuesque des communiqués contradictoires qu’il nous a été donné de vivre en ce vendredi 28 février n’a pas fini d’indigner fortement tout sénégalais de bonne foi et aspirant à vivre sa Foi dans une atmosphère plus sereine et plus conviviale. Le plus déprimant dans cette situation incroyable et inacceptable, c’est que cela commence à trop, trop durer nak.

A preuve, depuis plus d’une décennie nous sommes le seul pays au monde à vivre des célébrations décalées d’une même fête majeure de l’Islam pour des considérations …basiques. C’est à ne rien y comprendre. Ou est-ce que c’est fait à dessein? Pour s’affirmer, se positionner, se différencier, se singulariser? Allez savoir…

Pour ALLAH WAHIDUN ET MOHAMED LE SEUL ELU, L’ISLAM RELIGION UNE, LA UMMA UNIE, pourquoi est-il si difficile d’avoir un RAMADAN et une FETE à l’UNISSON ?

Au Sénégal, chaque année apporte son lot de désolation, de contradictions et de passions autour d’une VERITE UNIQUE. C’est à croire que Nous Sénégalais, on est un peuple spécial. .. Peut –être est ce le cas aussi. Pour qu’on se permette de donner au monde, un spectacle aussi désolant de notre pratique de la religion d’ALLAH …

Les tentatives d’obtenir l’UNISSON à défaut de l’UNIFICATION dans la pratique des évènements majeurs de l’Islam, sont régulièrement vidées de leur substance par des attitudes sectaires, indignes de Musulmans sincères. N’est-il pas vraiment temps de se ressaisir ?

L’autre aspect incroyable chez nous est que la période du RAMADAN, mois d’introspection, de rédemption et de purification de sa foi par un retour vers ALLAH le MAGNIFIQUE est polluée par des comportements incroyables et aux antipodes de la Religion islamique.

Ainsi, chez nous, le RAMADAN est la saison des Traites pour de véritables rentiers de la Religion que sont les prêcheurs cathodiques qui vont, chacun à sa manière, essayer de nous emberlificoter encore avec leurs interminables et innombrables prêches très souvent insipides pour la plupart d’entre eux, il faut le dire. On en verra ainsi de toutes sortes. Chacun y allant de sa « science infuse » pour étaler sa maîtrise de l’exégèse coranique et des hadiths prophétiques ou pour évoquer à souhait les hauts faits de certains de nos Saints avec emphase, extrapolations et affabulations à profusion.

Ils vont y aller à fond la caisse, à coups de déclamations doctes ou fantaisistes plus proches de légendes que de VERITE VRAIE. On en verra et en entendra de toutes formes et de toutes sortes et sous toutes les coutures. Ils se feront TOUS invités dans les plateaux de télévision pour délivrer leurs messages à grands traits de citations coraniques et d’effets de manches de grands boubous « bazinés ou zeitnérisés » de dernier cri et de très haut de gamme, complétant une mise en valeur physique de stars d’Hollywood : moustaches et barbes bien taillées, lunettes de classe plaquées d’or, bagues en or (sic?) bien en vue au doigt, bonnet bien ajusté, gestuelle bien calculée, débit sentencieux et tout et tout et tout pour surtout faire se pâmer la gent féminine qui est la principale clientèle de ces «célébrités cathodiques», véritables RENTIERS de la RELIGION.

Ainsi, durant le mois sacré du RAMADAN, les voit-on évoluer aussi dans les foultitudes de « CONFERENCES RELIGIEUSES» que nombre d’associations, de regroupements et autres amicales d’agents d’entreprises ou de sociétés publiques comme privées se font un point d’honneur d’organiser chaque année en pareille période.

Subventionnées à fond par le Top management qui trouve là, un moyen imparable pour nombre de sociétés ou d’entreprises publiques comme privées souvent exsangues, pour dissiper en toute illégalité, une partie du budget de fonctionnement. On connait la pratique avec les subventions multiples et multiformes. PASSONS

Au regard donc, de la panoplie de communicateurs et conférenciers religieux qu’il nous est donné de voir et d’entendre en pareilles circonstances, on reste abasourdi devant le nombre impressionnant de « borome kham khamou dinné» dont regorge notre pays. MACHAA ALLAH.

On voudrait et devrait pouvoir en tirer quelque fierté et gloriole si et seulement si , toutes ces prêches et autres raouts « ramadanesques » n’étaient pas entachés de tares rédhibitoires qui ont fini de transformer ce qui aurait dû être des occasions de révision comportementale pour revivifier la Foi et la pratique religieuse, en de vulgaires folklores où l’apparat , la mise scène voire la théâtralisation à outrance ont fini d’enlever toute «la soubstantifique mouelle» pour parler comme Rabelais, de la Vulgate Coranique.

On reste sidéré devant les toilettes affriolantes de ces dames et Messieurs autant devant les caméras des studios de Télévision que dans les rassemblements religieux censés être dédiés à la revivification de la Religion. Les concours de beauté et les défilés de mode auront fini de dénaturer complètement ces rendez-vous spirituels pour les transformer en « khawarés incroyables » où se côtoient et s’entremêlent le faste de la mise vestimentaire, les agapes gargantuesques et la sémantique salace et facétieuse voire complètement libidineuse de nombre de ces conférenciers.

Ainsi, le RAMADAN enrichira encore et toujours plus, la horde de tous ces rentiers de la Foi que sont les conférenciers religieux qui vont mettre à profit ce mois béni pour s’en mettre plein les poches. Car on n’est pas dupe. «Toutes ces prestations ramadanesques» sont hautement facturées par nos oustazes « désintéressés». ON CONNAIT LA MUSIQUE.

Par ailleurs, sur fond de rivalités feutrées entre chapelles, chaque rencontre, conférence, Gamou, Magal, Appel ou Ziarra devient une occasion pour les maîtres de céans, de mettre en exergue l’Excellence de leur Guide et sa supposée suprématie par rapport aux autres qu’on se gardera bien de désigner nommément, se contentant d’allusions perfides et de propos sibyllins.

C’est dire simplement que ces évènements religieux qui auraient dû servir à accentuer l’introspection individuelle et collective des fidèles vers le partage de l’unification des pratiques vers l’UNIQUE, se sont mués en des vulgaires terrains de compétitions entre divers courants d’obédiences qui ne font qu’accentuer si on n’y prend garde, la forêt des problèmes existentiels que vit notre pays dans le domaine du religieux musulman avec ses contradictions, ses déviations « acceptées », ses rivalités feutrées , ses contradictions entretenues et ses incohérences incompréhensibles .

Face à de telles déviances, la pratique de l’Islam dans notre pays se doit d’être revue au nom de l’exigence de la Vérité et de la vulgarisation, du partage du savoir et du respect des principes édictés par ALLAH SOUBKHANAHOU WA TAALLA…

Sous ce rapport, Messieurs les prêcheurs, Messieurs les maîtres coraniques, Messieurs les Imams et autres exégètes du Livre Saint, s’il est vrai que vous êtes mus UNIQUEMENT par la propagation réussie de l’Islam dans ce pays, alors vraiment il est temps de vous faire violence et d’arrêter vos guerres picrocholines de préséance et d’égo mal placé car SEUL DIEU EST GRAND ET DIGNE DE LOUANGE … Tout le Reste est FUTILE.

Vos divergences criardes sur des aspects et pratiques de la Religion au nom uniquement de chapelles en mal d’ouailles et dont chacune excipe de voir la lune (du Ramadan) à sa porte, font trop de mal au développement harmonieux de la culture islamique dans notre pays.

Quand on laisse prospérer la «folklorisation» à outrance de la Religion avec des chants, de la musique et même de la danse, sans réaction VIGOUREUSE, et que l’on pinaille sur des « détails » sans véritable importance sur la Religion, on porte une énorme RESPONSABILITE dans la dégradation des moeurs dans ce pays et dans la perte de vitesse et de vitalité de la Religion au Sénégal.

L’ISLAM a cinq piliers que sont la SHAHADA ; LES 5 PRIERES, LA ZAKATT, LE JEUNE DU RAMADAN ET LE PELERINAGE si possible.

La qualité de MUSULMAN VRAI est donnée par ALLAH et UNIQUEMENT par LUI le TRES HAUT.

Sous ce rapport, quiconque s’aventure à juger son prochain sur sa pratique religieuse commet là sans nul doute un véritable péché. Gardons nous donc de croire que nous sommes meilleurs que notre prochain. L’attitude de mépris à peine dissimulée qui suinte dans les attitudes de certains à l’égard de leurs coreligionnaires est un terreau fertile pour la haine entre frères. CHEYTANE veille et y travaille…

La stigmatisation n’a pas sa place dans l’Islam. Le problème des musulmans au Sénégal est toujours et encore l’acceptation de l’autre dans la pratique de Sa FOI et surtout le manque d’HUMILITE.

Ah! Le Saint Coran, Un Livre à Mille lectures, avec un million de commentaires et cent millions d’interprétations…. SEUL DIEU SAIT OU SE TROUVE LA VERITE VRAIE.

Le mois béni du RAMADAN doit donc servir à nous amener à aller ensemble vers l’UNIQUE . Mais pas à accentuer les différenciations somme toute bénignes si on les prend au premier degré.

Plaise à DIEU dans SA Mansuétude infinie d’agréer notre jeûne et d’accepter toutes nos prières malgré leur imperfection. AMINE AMINE AMINE.

Que chacun suive sa foi dans sa voie et DIEU reconnaitra sûrement les Siens…

Qu’ALLAH nous éclaire et garde le SENEGAL dans le JUBB, JUBEL, JUBBENTII akh ci DIINA DJI .

AMINE AMINE AMINE

PS : Pour les NDIOBENE : Du Courage. « Dara mettiwoul sou tambaler rekk…diekhna » . JAEFFETTI/….

TRES BON MOIS DE RAMADAN A CHACUN, A CHACUNE ET A TOUS DANS UN SENEGAL UNI ET TENDU VERS « LE PROJET ».AMINE… JAJEFFETTI.

Dakar le 28/02/2025

Guimba KONATE

DAKAR.