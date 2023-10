Dg la Poste   

En collaboration avec La Poste française, La Poste sénégalaise a organisé, hier, une rencontre au cours de laquelle le directeur général a présenté le plan stratégique d’expansion (PSE) de La Poste. Il est un plan conçu comme un instrument de pilotage. D'après Mohamed Diaïté, les nouvelles tendances managériales exigent un document de pilotage stratégique des entreprises. Il comporte trois axes que sont l’augmentation et la diversification de l’offre de service, la numérisation et l’amélioration de la gouvernance institutionnelle.

"C’est dans le cadre de la mise en œuvre du PSE que la table ronde est organisée pour, entre autres, trouver des financements. Sur la situation de notre entreprise, personne ne souhaite que La Poste demeure dans cette situation, ni le gouvernement ni les populations, encore moins les postiers que nous sommes. C’est pourquoi il faut faire tout ce qui est possible pour sortir La Poste de cette situation. Dans ce dessein, il faut moderniser les services, dynamiser l’activité et aller chercher des financements. Les financements ne suffisent pas pour sauver la poste’’, a-t-il fait savoir.

...D’ailleurs, au cours de la rencontre, des perspectives sont entrevues. ‘’Nous avons présenté ici quatre projets qui nécessitent des ressources humaines de qualité. C’est pourquoi il faut mettre l’accent sur la formation et le renforcement de capacités. Ces projets nécessitent aussi des moyens techniques importants. Le centre de tri, si nous voulons l’automatiser, il faut de l’outillage fixe et mobile d’une importance particulière. Mais les ressources financières sont toujours nécessaires pour la formation, l’acquisition de moyens techniques et la recapitalisation de nos filiales et de la maison mère qui sont dans une situation telle que la recapitalisation est indispensable", a expliqué le DG.

D'après lui, la structure qu'il dirige est dans une situation telle que la recapitalisation de La Poste est indispensable. Les projets prévus dans le PSE sont une vingtaine au total, qui se chiffrent à une centaine de milliards F CFA. Mais ce qui est plus important dans ces actions, c’est la recapitalisation de La Poste qui est évaluée à 170 milliards F CFA, alors que le groupe doit à l’État du Sénégal 174 milliards F CFA. Il suffira à l’État du Sénégal de transformer cette créance en apport nouveau. "Il n’y aura pas de trésorerie à décaisser et le groupe La Poste pourra ainsi recapitaliser. Après recapitalisation de La Poste, il faut aussi recapitaliser les filiales. La Poste Finances a annoncé 10 milliards F CFA. Je crois que c’est un chiffre plancher. C’est le minimum réglementaire imposé par l'UEMOA pour créer une banque", a-t-il précisé.