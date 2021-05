‘’Malgré le contexte de la pandémie à coronavirus, la DGID (Direction générale des impôts et des domaines) a atteint ses objectifs de recettes en 2020 et a réussi le recrutement de plus de 13 000 nouveaux contribuables’’.

C’est une des conclusions du compte rendu de la cérémonie de signature des contrats annuels d’objectifs (CAO) entre le directeur général et les directeurs de la DGID, tenue le jeudi 29 avril 2021. Dans un communiqué du Bureau de la communication et de la qualité, la direction des douanes a également fait savoir que le directeur ‘’a procédé à la signature de contrats annuel d’objectifs (CAO) avec l’ensemble des directeurs de la Direction générale des impôts et des domaines (DGID) ainsi que de contrats d’objectif et de performance (Cop) pour une période de trois ans avec les chefs des bureaux rattachés à la DGID, celui des collectivités territoriales et celui de la communication et de la qualité’’.

Cette cérémonie organisée une année après le lancement du programme Yaatal, a permis, renseigne la note reçue à ‘’EnQuête’’, de faire le bilan des réalisations de 2020 et d’en consolider les acquis, à travers une évaluation à mi-chemin, par le truchement du dialogue de gestion présidé par le coordonnateur de la DGID. Le plan Yaatal est un programme d’élargissement des assiettes fiscale et foncière du gouvernement du Sénégal dont l’objet est d’orienter l’action de ses structures dans le cadre d’une démarche opérationnelle cohérente et programmatique. Il s’inscrit dans l’optique de la mise en œuvre de la budgétisation par programme, un des piliers de la gestion axée sur les résultats, édictée par la 2e génération des directives de l’UEMOA (2009) en matière de finances publiques.

D’autres acquis de l’année 2020 ont été réalisés dans le cadre de la digitalisation des services aux usagers. En effet, la DGID a mis en place ‘’une borne automatique d’achat de timbre fiscal électronique (TFE) ; la plateforme de télé déclaration «Mon espace perso» destinée aux usagers ayant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 100 millions ; la plateforme Sen Etafi pour le dépôt en ligne et en toute sécurité des états financiers de synthèse et la plateforme E-services pour le dépôt en ligne des états des sommes versées au titre des salaires, des loyers et autres prestations. E-services abrite aussi les déclarations de transactions immobilières’’.

Concernant la gestion foncière, la Direction générale des impôts et des domaines renseigne que plusieurs réunions de la Commission de contrôle des opérations domaniales ont été organisées avec environ 3 000 dossiers traités. Au plan cadastral, des matériels de haut niveau, comme les drones, ont été acquis pour faciliter le maillage du territoire. Elle a également sensibilisé sur l’importance de la dématérialisation de la gestion foncière qui ne devrait pas tarder à être implémentée.