Emigration irrégulière

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a annoncé avoir interpellé 244 migrants clandestins, après leur remise par la marine nationale, ce 29 juillet 2025, à 17 h 45.

Ces candidats à l’émigration avaient quitté une localité proche de Karang, en Gambie, le 27 juillet à 3 h, dans l’espoir de rejoindre l’Espagne par voie maritime, d’après un communiqué de la police nationale. Ils ont été interceptés en haute mer, à environ 145 milles nautiques des côtes de Saint-Louis. Selon le communiqué de la DNLT, les migrants sont originaires de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, dont 114 Sénégalais avec 98 hommes, huit femmes, sept garçons mineurs et une fille mineure.

Il y avait également 51 Guinéens, dont 20 hommes, 22 femmes, cinq garçons mineurs et quatre filles mineures. À côté sont dénombrés 52 Gambiens dont 41 hommes, cinq femmes, quatre garçons mineurs et deux filles mineures. Il y avait également à bord neuf Maliens avec six hommes et trois femmes. Douze Ivoiriens devaient y prendre part dont sept femmes, un garçon mineur et quatre filles mineures. Enfin, il est identifié un Ghanéen, deux Burkinabé (deux hommes), trois Béninois. Une enquête est en cours pour identifier les organisateurs de cette traversée clandestine, dans un contexte marqué par la recrudescence des départs vers l’Europe via l’Atlantique.