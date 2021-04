Six mois de prison assortis du sursis, c’est la peine requise par le parquet contre Aby Ndour. Elle a été jugée hier, à la barre de la Chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar, pour diffamation. La partie civile, Pierre Goudiaby Atépa, lui réclame la somme de 100 millions F CFA.

Après moult renvois, l’affaire opposant Aby Ndour à l’architecte Pierre Goudiaby Atépa, a finalement été jugée, hier, à la barre de la Chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar. Poursuivie pour diffamation, Aby Ndour a réitéré au parloir les déclarations qui lui ont valu une citation directe. Vêtue d’une veste de couleur verte assortie d’un pantalon blanc, la prévenue a dit, à l’entame de ses propos : ‘’Je confirme encore une fois l'audition que j'ai faite à la police.’’ Plus précise dans ses déclarations, la chanteuse et femme d’affaires poursuit : ‘’Je n'ai jamais eu de relations avec lui. J'ai ma gargote sur la corniche. Il est venu vers moi en 2016. À chaque fois, il m'appelait sur un numéro privé. Il est le responsable de tout ce qui se passe là actuellement.’’

‘’C’est dans son véhicule 4x4 que Pierre Goudiaby Atépa m’a promis des terres. ‘beuthieuk jote niou nek papa ak doom et goudi bou jote niou nek lenneen’ (Devant tout le monde, tu es ma fille et loin des regards indiscrets, nous entretenons une autre relation)’’, avait-elle dit dans sa vidéo. Aby Ndour a confirmé cette allégation. En présence de sa fille, elle a soutenu qu’elle n’a pas cédé à la demande, parce qu’elle est issue d’une bonne famille et doit donner le bon exemple. Selon elle, lorsque le plaignant tenait ces propos, le nommé Abdourahmane Baldé était présent. Mais ce dernier affirme n’avoir jamais entendu cela de la bouche de son patron.

‘’Baldé a dit : ‘Xaral ma taff samay nop bala Mme Goudiaby di nane sama kanam laniouko teugue (je bouche mes oreilles, avant que Mme Goudiaby ne dise que tout s’est passé en ma présence)’’, a ajouté Aby Ndour. Sur le fait qu’elle ait attendu quatre ans pour dénoncer les agissements de Pierre Goudiaby Atépa, la prévenue, mère de trois enfants, déclare : ‘’J’ai attendu quatre ans pour le dénoncer, parce qu'il a insisté et je voulais sauver ma peau et mon business.’’

Simon Faye et Ahmed Aidara, cités en tant que complices dans cette affaire de diffamation, n’ont pas comparu.

‘’J'ai 5 filles qui sont là, M. le Président !’’

Entendu à son tour, Pierre Goudiaby Atépa, soutenu par ses filles qui étaient également dans la salle d’audience, a déclaré : ‘’J’ai porté plainte pour laver mon honneur. J'ai cinq filles qui sont là, M. le Président ! Et j'ai une maman que je chérissais. Monsieur le Président, je ne peux pas faire du mal à une femme.’’

Agé de 74 ans, le plaignant dit qu’il a été meurtri par ces accusations mensongères d’Aby Ndour. ‘’Quelqu'un m'a appelé pour me demander si j'ai vu un post de Mme Ndour m'accusant d'actes sexuels. J'ai été outré et j'ai appelé mon avocat pour qu'elle soit traînée en justice’’.

D’après la partie civile, il a une fois appelé la prévenue à trois reprises pour une réunion ; et c’était vers 17 h. ‘’Je n'ai jamais eu d'antécédents avec elle de par le passé, sauf la fois où je lui ai dit que là où elle voulait implanter sa gargote n'était pas un bon emplacement’’, a précisé Atépa. A propos des cinq miroirs qu’il aurait offerts à Aby Ndour, il dit, tout en dévisageant la comparante : ‘’Demandez-lui pourquoi je lui ai offert cinq miroirs. Je lui ai offert cinq miroirs.’’

Estimant que les faits sont d’une extrême gravité, Me Ousseynou Ngom a réclamé, pour le compte de son client Pierre Goudiaby Atépa, le montant de 100 millions de francs CFA pour réparation du préjudice causé. Ce, après avoir annoncé le désistement de son client en ce qui concerne Simon Faye et Ahmed Aidara qui se sont excusés. La robe noire a sollicité que la décision du tribunal soit publiée dans la presse nationale et internationale. Car, dit-il, à cause de cette affaire, son client a perdu un projet d’envergure d'une centaine de milliards de francs CFA. ‘’Mais, après l'éclatement de cette affaire, ils ont opposé un veto de refus à ce projet’’, a déploré l’avocat.

Le représentant du ministère public a requis 6 mois assortis du sursis. ‘’L'outil scientifique n'a pas permis de prouver les faits qu'elle reproche à Goudiaby. Tout ce qu'elle a dit a été contredit par la science. Une dame qui dit être victime de propos et attend quatre ans... Cela frôle le non-sens’’, a relevé le maitre des poursuites.

Après les réquisitions du ministère public, la défense a sollicité la relaxe pure et simple d’Aby Ndour. ‘’Il s'est acharné durant cinq ans sur elle. Il a voulu la faire déguerpir de ce lieu qu'elle occupait légalement. Nous avons alerté l'opinion, à travers cette vidéo. Elle aurait pu être considérée comme une lanceuse d'alerte. C'est au moment où elle était dos au mur qu'elle a alerté l'opinion nationale et internationale. C'est une vengeance et on cherche à tromper la religion du tribunal’’, a plaidé Me Seydou Diagne.

Le tribunal rendra sa décision le 6 mai prochain.

MAGUETTE NDAO