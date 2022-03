Papa Atou Fall risque six mois d’emprisonnement ferme, si la juge du tribunal des flagrants délits de Dakar suit le réquisitoire du parquet. Celui-ci, poursuivi pour collecte illicite de données à caractère personnel, accès frauduleux dans un système informatique et violence et voie de fait, est traduit en justice par son ex-petite amie Fatoumata Binetou Sow.

Après avoir entretenu une relation amoureuse pendant trois ans, Papa Atou Fall et Fatoumata Binetou Sow soldent leurs comptes à la barre. Partie civile dans cette affaire, Fatou Binetou reproche à son ex les délits de collecte illicite de données à caractère personnel, accès frauduleux dans un système informatique, violence et voie de fait. Sur la genèse des faits, la plaignante explique qu’au bout de deux ans de relation amoureuse, son homme est devenu méconnaissable. A l’en croire, son amoureux, qui était doux et attentionné, a commencé à avoir un caractère violent. ‘’Il m’insultait et devenait de plus en plus agressif’’, s’est plainte Fatoumata Binetou Sow. ‘’Ne pouvant plus supporter son excès de violence, j’ai rompu avec lui. Quelques jours après notre rupture, j’ai reçu un mail m’informant qu’un individu a tenté de pirater mon Whatsapp. Je l’ai appelé et il m’a confirmé que c’était bien lui. Je lui ai rétorqué qu’il va regretter son acte’’, déclare la plaignante.

Par ailleurs, elle renseigne que le prévenu menaçait de divulguer les vidéos de leurs moments intimes. Elle renseigne que celui-ci a même commencé à diffuser certaines de leurs conversations. ‘’J’avoue qu’on filmait nos relations intimes. Je lui ai même envoyé certaines de mes images obscènes. Mais à chaque fois qu’on se disputait, il menaçait de partager les vidéos dans le but de ternir mon image. A cause de cela, j’ai même changé de boulot, car j’avais peur de lui’’, relate la demoiselle qui renseigne qu’elle a, une fois, déposé une plainte contre son ex à la Cybercriminalité. Mais elle précise que suite à une médiation familiale, elle l’a retirée.

Divorcé et père de deux enfants, Papa Atou Fall conteste les faits. Selon lui, il a commencé à changer d’attitude avec sa dulcinée, car il l’a une fois surprise avec un autre homme à Ngor Virage. S’agissant de la collecte de données à caractère personnel et l’accès frauduleux dans un système informatique, il soutient que durant leurs relations, il avait donné sa carte Sim à Fatoumata Binetou Sow. Sim qu’il avait identifiée à son nom, dit-il.

Après leur séparation, le comparant affirme qu’il a décidé de récupérer sa carte Sim. D’après lui, celle qui fut sa petite amie était avisée quatre jours avant. ‘’Puisqu’on n’était pas en bons termes, je lui ai dit de changer l’identification et elle m’a raccroché au nez. Je me suis rendu à l’agence et je l’ai fait tout seul. Je n’ai pas accéder à son compte WhatsApp’’, s’est défendu le prévenu.

Prenant la parole pour sa plaidoirie, l’avocat de la partie civile a réclamé la somme de 50 millions de francs CFA pour dédommager sa cliente. En outre, la robe noire estime qu’il y a lieu de disqualifier les faits d’accès frauduleux dans un système informatique en tentative d’accès. ‘’Cette infraction est caractérisée, dans la mesure où cela résulte même des propos de Pape Atou Fall. Aussi, il n’y a pas eu de collecte, parce que ma cliente reconnaît lui avoir envoyé volontairement les vidéos’’, a souligné l’avocat.

La représentante du ministère public, qui est en phase avec l’avocat de la plaignante, a sollicité six mois d’emprisonnement ferme contre Pape Atou Fall.

Le conseil de ce dernier a pour sa part sollicité une application très douce de la loi pénale pour son client. Il a également demandé au tribunal de débouter la partie civile sur la somme faramineuse qu’elle a réclamée pour son dédommagement. Car, dit-il, son client n’est pas en mesure de débourser ce montant.

L’affaire mise en délibéré, la décision sera rendue le 10 mars prochain.