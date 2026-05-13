Le ministre des Forces armées, Birame Diop, a présidé ce mardi au Collège Mamadou Diaw de Thiès la Journée nationale de promotion du civisme et de l’esprit de défense et de sécurité. Elle a été organisée dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère des Forces armées.

Renforcer l’éducation civique, morale et citoyenne des élèves à travers des activités conjointes de formation, de sensibilisation et d’encadrement. C’est l’un des objectifs de la Journée nationale de promotion du civisme et de l’esprit de défense et de sécurité qui s’est tenue à Thiès. Prenant la parole devant les élèves venus nombreux assister à la rencontre, le Général Birame Diop a insisté sur le rôle déterminant de la jeunesse dans la construction du Sénégal de demain.

« Nous sommes tous conscients que le Sénégal de demain ne pourra se construire sans une jeunesse citoyenne, engagée et préparée à faire face aux enjeux de notre époque », a déclaré le ministre des Forces armées. Qui a rappelé que le civisme doit se traduire dans les comportements quotidiens, notamment à travers le respect des enseignants et des camarades, la préservation des biens publics, le rejet de la violence et l’observation des règles de vie en communauté. « Le civisme n’est pas une notion abstraite, il s’incarne au quotidien et commence ici à l’école », a insisté le ministre, appelant les élèves au sérieux dans le travail et au sens des responsabilités.

Représentant le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, absent du territoire national, Pape Malick Ndao, Secrétaire général du ministère, a rappelé l’importance stratégique de cette collaboration entre l’école et les forces de défense et de sécurité. « L’école sénégalaise ne se limite pas seulement à la transmission de savoirs académiques. Elle a également pour vocation essentielle de former des citoyens responsables, disciplinés, respectueux des valeurs républicaines et conscients de leurs devoirs envers la nation », a-t-il déclaré.

Le responsable a souligné que l’ouverture du système éducatif à l’expertise des forces de défense contribue à renforcer durablement l’éducation civique et morale tout en favorisant une culture de paix, de discipline et de responsabilité dans les établissements scolaires. Il a également rappelé que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Nouvelle Initiative pour la Transformation Humaniste de l’Éducation (NIT), portée par le ministère de l’Éducation nationale dans un contexte de refondation du système éducatif sénégalais.

En effet, le ministère de l’Éducation nationale et la Gendarmerie nationale ont signé un protocole d’accord qui fixe notamment les bases d’une coopération destinée à promouvoir la citoyenneté, le civisme ainsi que l’esprit de défense et de sécurité dans les établissements scolaires.

La cérémonie, organisée simultanément dans plusieurs circonscriptions du pays, a été coordonnée par les commandants des légions de gendarmerie territoriale.