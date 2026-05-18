Publié le 18 May 2026 - 09:57

Tourisme

 

Le tourisme est la deuxième source de revenus du Sénégal après la pêche, générant plus de 150 000 emplois directs et indirects. Il contribue à réduire l’exode rural et représente une opportunité majeure pour les entrepreneurs locaux. Depuis 2008, le nombre de structures touristiques a doublé, avec une amélioration notable de la qualité des hébergements et une meilleure conformité aux normes internationales. Malgré cela, il y a des enjeux et des défis à relever.

Selon un communiqué du Répertoire Touristique & Culturel du Sénégal en bouclage, malgré ces avancées, plusieurs obstacles persistent. La note évoque le prix élevé des prestations, la concurrence accrue de destinations attractives comme le Cap-Vert ou le Maroc, le besoin d’une promotion professionnelle et durable au-delà des réseaux sociaux, ainsi qu’une promotion professionnelle. "Le numérique a permis de faire découvrir le Sénégal à travers les écrans, mais il reste éphémère.

Il est indispensable de pérenniser cette image par des supports tangibles destinés aux tours opérateurs, agences de voyages, syndicats d’initiative et ONG. Concernant le contenu, un manuel des ventes de qualité doit présenter le Sénégal comme pilier de la démocratie en Afrique, ses atouts actuels et ses projets futurs", a renseigné la même source.

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culture
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